En la jornada del martes 26 de abril a las 20.15 hs. se llevó a cabo una Sesión Especial del Concejo Deliberante de Arroyito donde se trató un Proyecto de Ordenanza que tuvo su pase a comisión en la Sesión Ordinaria anterior y que con las modificaciones fue aprobado por unanimidad de los presentes con las modificaciones que se realizaron.

El mismo era el siguiente: Proyecto de Ordenanza “Ratificación de los acuerdos celebrados con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Arroyito (SOEMA) y su respectiva adenda, y con el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales del Este de la Provincia de Córdoba (SUOEM), y rectificación del presupuesto de gastos y cálculo de recursos ejercicio 2.022″.

En dicha sesión el Secretario General del SOEMA Diego Domínguez que al tomar la palabra hizo referencia a la situación actual de sus representados, específicamente los contratados “a través del tiempo los intendentes le han buscado la manera de acomodar sus cosas políticamente siempre por el lado que no tendrían que haber ido, y esto lo hicieron todos, que quede claro”.

“Esto es político, y los que estamos en el ambiente de la política sabemos cómo son las reglas, pero nosotros tenemos compañeros contratados de hace 10 o 12 años que han entrado a la Municipalidad con 30 años y hoy tienen 45 años y cuando se los nombre tienen que ingresar con la Categoría Inicial en categoría 1 según donde le toque. De ahí a los 45 años les hace falta 20 para que se jubilen van a llegar a la categoría 10 con suerte. Esa es la preocupación nuestra y en cuanto a los BECAR los venimos sufriendo desde siempre”.

Domínguez agregó “cada vez que tenemos un cambio de gobierno, es un empezar de nuevo, yo creo que hay que poner un límite, porque va a llegar un momento que vamos a tener más BECAR que planta permanente y no va a haber presupuesto que alcance. Creo que es un poco el pedido mío, no frenarlo, pero poner un límite, la ordenanza dice hasta 6 meses y tenemos compañeros BECAR de hace 10 años y es como todo, como tienen una situación de vulnerabilidad tienen miedo a reclamar y cuando lo queremos hacer nosotros lo frenan porque tienen miedo de perder. Esa es la situación. No podemos salvar las injusticias que generan los intendentes, porque son los mismos intendentes que producen las injusticias estas, no las hace el escalafón ni el estatuto”.