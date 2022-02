Cuando decimos que “Cosquín Rock” es un lugar demasiado particular para los amantes de la música y el rock no exageramos para nada, cada una de las experiencias que se viven reflejan ciertamente que nadie imaginaba en los comienzos que se iban a reunir jóvenes y no tan jóvenes de diferentes partes del país y de otros países.

Algunos datos que brindaron desde la organización sobre el Festival: el 59,7% asistió por primera vez este año al festival. Del total la mitad (el 50,7%) compró abono. Además 7 de 10 personas afirmaron haber ido por la experiencia en sí, independientemente de la grilla, por otra parte el 30% eligió ir a ver un determinado artista.

Una de esas historias es la de Francisca Llanes, una joven de 18 años que nació en Tierra del Fuego y que llegó a Córdoba en busca de estudiar alguna carrera universitaria y como les pasa a muchos jóvenes, eligen la Docta para cumplir ese sueño. Fran vino a Córdoba y la oportunidad le presentó a Cosquín Rock.

Cosquín Rock 2022 Francisca de Tierra de Fuego Foto: Facebook Personal

Ella dialogaba con Vía Arroyito y comentaba “en especial fui a ver a Babasónicos, estaba interesada en Fito Páez, si lo conocía al Cosquín Rock, pero como que nunca fue un plan de ir, pero vi la oportunidad porque vine a Córdoba y ahora se pudo”.

Respecto a lo que vivió en el campo de Santa María de Punilla agregaba “para mí estuvo rebueno, en el sentido que vi bandas que no se si alguna vez las voy a poder volver a ver, por ejemplo, Divididos o Ciro y Los Persas, y es muy loco esto de salir del escenario Norte de ver a Fito Páez para ir a ver a Divididos, que son artistas que no son menos”.

“Eso me parece un montón, para mi es montón venir fuera del hecho de que estoy viviendo acá en Córdoba, nunca me hubiera imaginado poder ir a un Cosquín Rock porque es todo un gasto el venir desde mi casa. El viaje, los pasajes de avión, más la estadía, más las entradas, para mi es un super gasto que no hubiera poder hecho si no estuviera estudiando acá. La verdad es que me re gustó, y el que más me gustó fue Ciro y Los Persas, muy, muy bueno y el de Fito también me re gustó”.