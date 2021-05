Durante el fin de semana Gonzáles se presentó en la segunda fecha del Campeonato Español de Superbike, en la categoría Súper Sport 600cc en la moto del equipo al que representa en el “viejo mundo” el Easy Race Team; el circuito de Navarra, de 3.399 metros de extensión fue en escenario donde Andrés termino en el decimo quinto puesto el sábado y décimo séptimo el domingo.

El piloto de El Tío decía sobre lo que fueron dos jornadas difíciles en cuanto al manejo “fue un fin de semana complicado para mí, llegamos el jueves sin hacer test previos a la carrera y la verdad que, en un circuito muy complicado, yo lo conocía pero hacía mas de siete años que no corría allí” lo cual hizo que Gonzáles fuera mejorando vuelta a vuelta y ya en carrera su rendimiento. En la primera final terminó en el decimo quinto puesto, de la carrera que se desarrolló el sábado.

Tanto el sábado como el domingo Andrés padeció las tandas de clasificación ya que le costó hacer vueltas rápidas; sumado a que en pista hubo más de cuarenta motos lo cual dificultó mucho más la tarea del piloto de El Tío, “me tocó largar muy atrás en la grilla de largada, en la carrera del sábado me costo mucho adelantar por que los pilotos que estaban adelante mío eran más lentos y uno me sacó de la pista , ya el domingo hicimos unos cambios en la moto que me gustaron, hice una buena largada, gané muchas posiciones pero me sacaron afuera y perdí todo lo que había ganado y más” en la segunda final Andrés terminó en el décimo séptimo puesto luego de avanzar de la ubicación número 31 en pista.

Andrés González estará presente si no hay cambios desde la organización en la primera fecha del Campeonato de Superbike Argentino el próximo sábado 22 de mayo, en el autódromo de Buenos Aires, en la categoría 600cc Súper Sport, con una Yamaha del MG Bikes. En esta categoría ya supo ser campeón hace un par de temporadas atrás.