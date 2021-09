El presidente ruso Vladimir Putin debió aislarse por ser contacto estrecho de varios casos positivos de coronavirus en su entorno. Así se lo informó al presidente de Tayikistán, Emomali Rajmón, en una conversación telefónica.

//Mirá también: 11 de septiembre: Joe Biden encabezó los actos a 20 años de la caída de las Torres Gemelas

El mandatario participará por videoconferencia en las cumbres de líderes de la Organización del Tratado de Seguridad (OTSC) y de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) que se celebrarán esta semana en Dusambe (Tayikistán), debido a la cuarentena que debe respetar.

El contacto estrecho se habría generado cuando recibió este lunes en el Kremlin a atletas paralímpicos rusos para condecorarlos.

Dmitry Peskov explicó la agenda del presidente ruso tras enterarse que fue contacto estrecho.

“Es necesario comprender qué es lo que está pasado realmente con esto. Pienso que tendré que autoaislarme próximamente, tenemos muchos enfermos”, comentó el presidente.

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló en su rueda de prensa diaria que las reuniones bilaterales estipuladas durante las cumbres de Dusambe fueron canceladas, y “no se realizarán por videoconferencia”.

Además, indicó que el autoaislamiento de Putin “no cambia nada, no hay necesidad de activar ningún protocolo especial”, y aseguró a la prensa que “el presidente está completamente sano”.

También afirmó que se sabe quiénes de los miembros de entorno de Putin se contagiaron de coronavirus, pero evitó mencionar nombres.

“El autoaislamiento no afecta directamente el trabajo del presidente, simplemente por ahora no participará en actividades presenciales durante un tiempo. Pero esto no afecta la intensidad de su trabajo: el presidente continuará sus actividades en formato de vídeo conferencia”, añadió.

Respecto a la reunión de Putin con el presidente sirio, Bachar al Asad, Peskov señaló que el encuentro se sostuvo antes de que fuese tomada la decisión de la cuarentena.

//Mirá también: Australia reportó más de 2.000 casos diarios de la variante Delta de coronavirus

Rusia, el país con más muertos por covid en Europa

Rusia está entre los países más impactados por la pandemia del coronavirus y es el quinto con más casos. Hasta este martes, el país registraba 7.1 millones de casos y más de 194.000 fallecidos, la cifra más alta de Europa.

Una población escéptica ante las vacunas y encuestas independientes muestran que una mayoría de rusos no quiere ponerse la inyección, a pesar de los intentos del gobierno.

Solo 39.9 millones de los 146 millones de rusos están completamente vacunados, de acuerdo con la web Gogov, que recoge datos oficiales de las regiones. Esto significa que ni siquiera un tercio de la población está completamente inocuilada.

Con información de EFE.