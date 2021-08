Vicky Xipolitakis podría quedar en la calle por falta de pago del lujoso departamento, al que se había mudado originalmente con su ex marido Javier Naselli. Carlos Monti, integrante de Nosotros a la mañana, afirmó que el dueño de la propiedad inició el proceso de desalojo con la Justicia y que pusieron un plazo hasta el 30 de septiembre.

El hogar que la modelo tiene para su hijo Salvador está a punto de serle arrebatado, por no haber cumplido con las fechas de pago, del que le corresponde la mitad por el acuerdo de divorcio. Según indicó el periodista, se trata de una importante suma de dinero, que se divide con su ex pareja.

“Lo voy a dar en cifras para que se entienda: 1.500 dólares Naselli y 1.500 dólares Xipolitakis”, explicó sobre el elevado monto, que quedaría en alrededor de 550 mil pesos argentinos. Además, agregó que Naselli también debe los gastos del inmueble y parte de las expensas.

Sobre el lugar del que “la griega” será desalojada, Monti adelantó: “Es un departamento gigante”. “Tiene 320 metros cuadrados, ocho ambientes y cuatro baños”, detalló el panelista Ariel Wolman, sobre la propiedad ubicada en el corazón de Recoleta.

Por su parte, Sol Pérez, que también participa del ciclo donde se habló de la trágica situación de Xipolitakis, reflexionó: “Está muy bien que ella se haya quedado en ese departamento porque ella y su hijo tienen que seguir manteniendo el mismo estilo de vida que tenían con Naselli”.

“Ahora, no se entiende por qué si el alquiler lo pagaba él, ahora la mitad lo tiene que pagar ella”, preguntó la influencer, disparando contra el ex marido de la mediática.

En respuesta, Carlos Monti explicó que cuando la pareja se separó, ambas partes lograron llegar a ese acuerdo, pero que hoy en día todavía tienen problemas con otros pagos.

“Naselli le está pagando 85.000 pesos mensuales amén de la prepaga, gastos del departamento, 50% del alquiler y demás... es una lucha que viene desde hace años porque ella dice que con 85.000 pesos no le alcanza”, detalló.

Además, el periodista afirmó que Naselli nunca dejó de enviar su parte para el alquiler, por lo que la deuda sólo sería de Vicky Xipolitakis, que no cumplió con su pago.

“El dueño del departamento dice ‘a mí me importa muy poco cómo arreglaron ustedes, la cuestión es que a mí no me están pagando’. Por eso inicio el juicio de desalojo”, explicó Monti, y reveló que la Justicia decidió ponerle a la mediática como fecha límite para dejar el departamento el 30 de septiembre.