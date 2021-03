La actriz Fátima Segovia, también conocida como la “Chuecona”, se mostró incomoda en varias oportunidades ante el acercamiento de un sujeto, personificado como “Silvestre” de los “Looney Tunes”, cuando se grababa el programa en “JB en ATV”.

Si bien en un principio todo parecía risas y diversión, pasado unos minutos comenzó el acoso hacia la conductora por parte de una de las mascotas del programa. La mujer no disimuló el desagrado y el mal momento y procedió a golpear en repetidas oportunidades al sujeto.

Luego de esto, ella habría decidido hacer público su descontento con la intención de que se inicie una investigación. La conductora se había puesto en contacto con las autoridades para poder dar con la identidad de los actores que la sometieron en vivo y en directo, según publicó Crónica.

En el marco de esta situación, salió a dar su opinión la conductora Magaly Medina quien mientras veía las imágenes de la incómoda situación sostuvo que el ‘gato Silvestre’ “se le acerca un poco y ella lo retira... pero creo que al gato le gustaba ‘La Chuecona’ y le dijeron ‘mira tú te vas a poner como guardaespaldas detrás de ella’, pero la abraza”.

“No sé, pero ella como que se sonríe un poco... Mira, de frente se va donde ella, es un gato enamorado, yo no le llamaría acoso, pero sí lo llamaría algo fastidiosito, porque que alguien venga y te esté... y con la narizota que tiene el muñeco, se le pegaba demasiado”, comentó la periodista mientras veía las imágenes que muchos en redes sociales calificaron de acoso.

Asimismo, la conductora sostuvo: “No voy a aceptar nunca en mi programa a una reportera así, sino todos estarían como el gato Silvestre y la verdad que ese tipo de acoso no permito en mi programa”. “Imagínate una reportera con esa minifalda y con esas piernas, no aquí se volverían locos todos ustedes. Así que no, ese tipo de tentaciones no tengo, por salud mental”, añadió.