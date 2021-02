La localidad bonaerense de Rojas y el país entero sigue sufriendo el femicidio de Úrsula Bahillo días atrás, y las redes sociales se plagaron de pedidos de Justica, de repudio hacia el principal sospechoso del crimen su expareja Matías Ezequiel Martínez, y de recuerdos de quienes conocieron a la joven de 19 años. Entre quienes se despidieron se encuentra uno de los ex de Úrsula, que eligió contar cómo vive esta irremediable situación y pidió “perdón por no hacer mas” cuando la joven le contó que la estaba “pasando mal”.

El joven recordó, en un hilo de Twitter, los momentos que vivió junto a Úrsula que los describió como “muy intensos” y comentó que la joven siempre tenía “una sonrisa de oreja a oreja, dando lo mejor de vos para los demás, con tu carácter muchas veces indescifrable pero que era como una moneda, pura dulzura de un lado y brava del otro”.

“Siento que de alguna forma tengo que pedir perdón por no hacer mas cuando me dijiste que la estabas pasando mal”, se lamentó y agregó: “Pero no querías que se entere tu familia, no querías que se enteren porque lo iban a matar, hasta donde llegó tu amor ciego por esa persona que terminó con tu vida”. La describió como “una chica sin miedo a odiar y a querer con todo su corazón, no había grises en tu forma de ser”.

Al enterarse del femicidio, el joven comentó que no lo podía creer: “Sentí un vacío en la boca del estomago y se me hizo un nudo en la garganta, una parte de mi pensaba que era una mentira, que te habían confundido”, escribió y cerró su sentida despedida con un contundente mensaje al pedir justicia por el crimen: “La vida sigue, pero depende de nosotros no olvidar lo que pasó este 8 de febrero de 2021, no olvidar que esto se pudo haber evitado, no olvidar a Úrsula”.