El fiscal que investiga el crimen de Úrsula Bahillo aseguró esta mañana que “este tipo de personalidades suelen ser muy frías” al referirse a Matías Martínez, el policía detenido por el femicidio de la joven, quien se negó a declarar.

“Solamente saludó, dijo ‘buenos días’ y que no iba a hablar. Me dio una sensación de apatía total. Son personalidades son muy frías, que tienen la esfera afectiva bloqueada”, dijo Sergio Terrón, quien agregó que “los perímetros y botones antipánico no sirven, son medidas simbólicas”.

“Nos quedan 13 días para definir la prisión preventiva, luego puedo extenderme otros 15 días, pero ya puedo adelantar que vamos a solicitar la medida. Y después quedará cautelado, a la espera del juicio oral”, puntualizó Terrón.

Asimismo, el fiscal de la causa dijo en diálogo con la prensa que dejará “hasta la última gota de sudor” para que el acusado sea condenado a reclusión perpetua.

“Con lo que tenemos hay que trabajar, pero me parece que faltan más herramientas, sino no puede ser que haya tantos femicidios. Tal vez que haya fiscalías tematizadas de género, pero con un equipo interdisciplinario preparado. Hay muchas cosas para trabajar y mejorar”, consideró.

Úrsula fue encontrada el lunes cerca de las 20.30, asesinada a puñaladas entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura de Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas. En ese mismo lugar, la Policía detuvo a Martínez.