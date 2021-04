Este lunes a las 8 h se realizarán abrazos a un importante número de escuelas a fin de “reclamar la presencialidad” en los establecimientos. La acciones están siendo organizadas por los padres de alumnos que asisten a escuelas privadas y públicas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

//Mirá también: Se realizó una nueva marcha contra las medidas del Gobierno

“Los abrazos no son organizados por las autoridades de las escuelas, sino por los padres”, explicó a Clarín una de las madres involucradas.

“Los datos no corroboran la hipótesis de que la escuela sea un foco de contagio. Nos mueve la defensa de la formación académica y la salud mental y emocional de los chicos. Nos estamos manifestando en contra de una decisión que creemos que es arbitraria porque no está justificada en datos”, dijo. Y agregó: “No estamos desconociendo que hay una situación grave a nivel sanitario, pero paralelamente vemos que ese nivel de contagios no ocurre en las escuelas”, reiteró.

Padres, alumnos y docentes frente al Palacio Pizzurno. (Foto: Clarín)

Débora Vasallo, madre de una alumna de la Escuela N°8 de la zona del Abasto, expresó: “La virtualidad no es un método a partir del que los chicos puedan aprender contenidos nuevos, al menos en jardín y primaria”. Según ella, el año pasado los chicos “no aprendieron nada nuevo”.

Alberto Fernández anunció, el pasado miércoles, la suspensión de las clases presenciales hasta el 30 de abril inclusive. Esta determinación cayó de sorpresa a propios y extraños, ya que tanto Nicolás Trotta como Carla Vizzotti, por ejemplo, habían defendido la presencialidad en las escuelas.

//Mirá también: Fernández destacó “alto acatamiento” a las medidas y cargó contra la Ciudad

El gobernador Axel Kicillof, por su lado, apoyó la medida, que de inmediato despertó el descontento Horacio Rodríguez Larreta. De hecho, el Gobierno de la Ciudad presentó un recurso ante la Corte Suprema para frenar la decisión. Este viernes se conoció que el Máximo Tribunal, de aceptarlo, tiene competencia para intervenir en esta causa.

Mientras se espera por una definición judicial, los padres seguirán manifestándose. En las últimas horas, trascendió la lista de los colegios en los que se realizará el abrazo simbólico:

- Palermo Chico

- Washington School

- Pestalozzi. Freire 1800

- Baehs. Melián 1800

- Esquiú. 11 de Septiembre de 1888 1240

- Manuel Belgrano. Cuba 1754

- ORT. Libertador y Udaondo

- ORT. Yatay

- Aletheia. Gallo y Paraguay.

- Beata Imelda. Blanco Encalada y Andonaegui

- Maximiliano Kolbe. Zapiola 1600

- Liceo Jean Mermoz. Ramsay y Mendoza

- Cristóforo Colombo

- Bet El. Conde 1800

- Hans Christian Andersen. Ciudad de la Paz 1200

- Colegio Watson

- Belgrano Day School. Juramento 3035

- Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Luis María Campos y Maure

- Martin Buber Armenia

- Escuela San Andrés (PBA)

- Sagrada Familia. Olazabal 5151

- Santa Teresita de Florida

- Saint Gregory’s. Francisco Melo 948

- Florida Day School. Vicente López

- Northlands. Roma 1248

- San Patricio. Coghlan

- Instituto Educacional Duayen. Ballivian 2230

- Beth. Thames

- Sworn Jr College de Belgrano

- Sir Thomas Malory. Congreso 4931

- San Román. Juramento y Migueletes

- Bayard. Castex 3348

- Colegio Westminster, Peña 141, Banfield

- Tarbut Olivos

- Colegio El Salvador. Callao 542

- CCI Scuola Italiana

- Los Molinos, Munro

- Mallinckrodt, Recoleta

- St Matthew’s College, Moldes 1469

- Colegio Champagnat, Montevideo 1050

- Jesús María, Talcahuano y Juncal

- Lomas de Núñez, Arcos 4531

- Veoveo, Panamá 942

- Colegio Del Arce, Arce 334

- Colegio Newman

- Buen Ayre

- Pilgrims

- Nuestra Sra. de La unidad

- Saint John’s

- Northlands

- San Marcos

-St. Nicholas

- Santa Inés

- San Juan El Precursor

- Michael Ham

- Saint Andrews

- Colegio Labardén

- Todos los Santos

- Goethe Schule

- Misericordia

- Marín

- St. Margarets

- Rayito de Sol

- Escuelas Maternales (PBA)