Luego de que Alberto Fernández anunciara las restricciones contra la pandemia, que incluyen la suspensión de clases presenciales y la prohibición de circulación de 20 a 6 horas en todo el AMBA, desde las redes sociales muchos usuarios se convocaron para protestar contra las medidas dispuestas. La cita es este sábado, a las 17, en el Obelisco.

Los que impulsaron la movilización son usuarios descontentos y autoridades de la oposición, como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y otros funcionarios quienes, minutos después del anuncio del Presidente, se movilizaron a la residencia de Olivos para mostrar su descontento.

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, manifestó su desacuerdo con las medidas que anunció el presidente Alberto Fernández y su intención de mantener la presencialidad en los colegios.

Fue entonces que Alberto Fernández brindó nuevas declaraciones luego del encuentro que tuvo con Rodríguez Larreta, donde determinó: “A mí la rebelión no, eh, no estoy para tolerarles que hagan lo que quieran”. Refiriéndose a las restricciones tomadas, el Presidente afirmó: “Estoy para ayudarlos en la emergencia en la que estamos viviendo, no para tolerarles que hagan lo que quieran y la indisciplina”.

Para suavizar las cosas, ambos dirigentes destacaron la capacidad de diálogo y el intercambio de opiniones que tuvieron en esta reunión. Tras las palabras del máximo mandatario, el Jefe de Gobierno porteño brindó una conferencia de prensa donde reafirmó: “Fue una charla respetuosa y no estuvo cargada de reproches. Pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el lunes abran los colegios y ya hay varios amparos presentados ante la Corte de Justicia”.

Más allá de estas declaraciones, Rodríguez Larreta aclaró que “la responsabilidad ciudadana es muy importante en este momento y creemos que cada uno debe tomar sus propias decisiones para cuidarse”.

Por otra parte, desde la residencia de Olivos pidieron “responsabilidad social” para evitar la propagación del coronavirus y el gobernador Axel Kicillof hizo un llamado enfático a la oposición durante sus declaraciones: “Párenla; no es momento de cavar la grieta y buscar votos”.