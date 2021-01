En la tarde de este viernes, Soledad Silveyra sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y de inmediato ingresó de urgencia al Sanatorio Otamendi, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Se encuentra estable.

“Estoy bien. Tuve un ACV que no dejó secuelas, excepto los temblores. Me hice una resonancia en Medicus y me dijeron que era algo cerebral”, escribió “Solita” en su cuenta de Twitter. Según explicó, la llevaron al Otamendi y luego a Sagrada Familia donde la atendió el equipo del doctor Pedro Lylyk.

“Ahí deciden hacerme lo mismos estudios y un cateterismo. No intervinieron aunque tenía esperanzas de que me pusieran un stend”, agregó.

Los estudios clínicos que le realizaron confirmaron las sospechas: tiene una carótida obstruida. Los médicos que la asisten evalúan los pasos a seguir por estas horas, mientras que la actriz de 68 años se encuentra en compañía de sus familiares cercanos.

En diálogo con PrimiciasYa, Javier Furgang detalló: “En un estudio, le detectaron que había tenido un ACV, por eso le tuvieron que destapar la carótida. Hablé con ella temprano y la noté bien. Tiene que estar al menos cinco días internada”.

Según trascendidos, "Solita" se encuentra estable.

La última aparición pública de “Solita” fue este lunes, cuando fue invitada a “Los Mammones”, el nuevo ciclo nocturno de Jey Mammon en el canal América, donde respondió con picardía cada una de las intervenciones de “Estelita”, el personaje que interpreta el humorista.

“Solita” tiene previsto integrar la cuarta temporada de “El Marginal”. Aunque las grabaciones ya se habían demorado por la pandemia, ahora peligra su participación, dado que su recuperación es prioritario.