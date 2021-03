El ex jugador y quien reinó durante casi dos décadas en la NBA, Shaquille O’Neal, se alejó de las canchas, y luego de incursionar dentro del mundo de la música, el oriundo de New Jersey decidió apostar por un nuevo deporte. Shaq aceptó la propuesta de la All Elite Wrestling (AEW) para convertirse en una de las nuevas estrellas de la lucha libre.

O’Neal terminó siendo noticia por el brutal KO que recibió. En las últimas horas, por su fuerte derrota que sufrió por Knocked Out terminó tendido en el suelo y debió ser retirado en camilla para subirlo a una ambulancia que lo llevaría rumbo a un hospital. Sin embargo, en un giro inesperado durante la transmisión, cuando las cámaras enfocaron el interior del vehículo el ex basquetbolista ya se había escapado.

En el marco de la pandemia de coronavirus que no permitía la presencia de mucho público, el ex basquetbolista eclipsó a todos los presentes con su entrada junto a su compañera Jade Cargill. Shaq inició de buena manera su enfrentamiento ante la pareja conformada por Cody Rhodes y Red Velvet, especialmente tras deslumbrar con una “bomba de poder”.

No obstante, el ex deportista de 48 años sufrió un inesperado revés cuando se encontraba al borde del cuadrilátero. Rhodes aprovechó para golpear el rostro de O’Neal, lo que le permitió tener unos minutos para retroceder y volar hacia Shaq para sacarlo del ring por completo y posteriormente terminar en una mesa, la cual quedó destrozada.

Shaquille O’Neal perdió por KO en su debut en la lucha libre y terminó en el hospital Captura de Video

Pese a quedar inconsciente en el piso, según informa CBS, la presentación de Shaq enloqueció a los fanáticos, quienes ya esperan ansiosos por una nueva pelea para el ex NBA.

Cabe recordar que este tipo de shows son furor en Estados Unidos y distintas personalidades del deporte han participado en estos eventos. Uno de los casos más recientes es el del ex campeón mundial de Boxeo, Mike Tyson, quien antes de volver a ponerse los guantes decidió subirse a los cuadriláteros de lucha libre en mayo del año pasado.