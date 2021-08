Santiago Maratea tuvo que enfrentarse a fuertes críticas días de después de haber recaudado más de 90 mil dólares para tres causas solidarias distintas. Desde sus vacaciones en España, el influencer invitó a sus seguidores a colaborar en el fondo de dinero para su viaje, pero no recibió una buena respuesta.

Santi Maratea Gentileza.

Maratea es la cara de las colectas solidarias desde que empezó la pandemia. Su llegada masiva en las redes sociales le permitió ayudar a distintas personas o agrupaciones que necesitaban de una gran ayuda monetaria, y en la última semana hizo récord con más de 90 mil dólares recaudados para tres causas distintas.

Sin embargo, su éxito se terminó cuando, luego de recorrer Europa por unos días, le pidió a sus seguidores que, quienes pudieran, aportaran una suma de dinero para ayudarlo a cubrir los gastos de sus vacaciones. El monto sugerido era de 100 pesos, y utilizaría lo recaudado para pagar su estadía en Formentera, una isla de España.

La convocatoria no fue para nada bien recibida entre su público, y Maratea recibió varias críticas en las redes sociales. Ante los insultos, el influencer justificó su pedido y dijo: “Por ahí hay gente que no lo sabe, pero yo hago una colecta propia cada vez que termino una colecta ajena. Paso la gorra, y con esa guita me compro cosas que no tienen ninguna utilidad social”.

Ante la idea que sugirió un seguidor de que “una persona que tiene vocación social no debería tener plata” Maratea se mostró en gran desacuerdo. “Yo me cag... en eso. Me voy a llenar de plata y voy a seguir ayudando a la gente como lo vengo haciendo hace años y me hace muy feliz”, expresó.

Barcelona. Santi Maratea visitó al nene cordobés que está con un tratamiento médico (Foto de Instagram Todos Por Fede). La Voz

La semana récord de recaudaciones de Maratea

Primero, el influencer consiguió 51 mil dólares para pagarle tres meses de tratamientos a Ezra, un chico de dos años que sufre de DIPG (giloma difuso intrínseco de tronco), un tipo de cáncer poco común que afecta a las funciones del cuerpo. Por su condición el niño debe tratarse en Estados Unidos durante 15 meses, por un costo de 17 millones de dólares cada 30 días.

Al mismo tiempo, recaudó el millón de pesos que necesitaba Mariana Laspiur, la peluquera de los famosos, para recuperarse del terrible accidente que sufrió con su suegra. Ambas terminaron con las dos piernas fracturadas luego de que se desplomara el ascensor del edificio en el que viven.

Y para cerrar la semana, logró conseguir los 30 mil dólares que hacían falta para comprar el medicamento para el locutor chaqueño Julio Sosa, que había perdido la voz a causa de una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).