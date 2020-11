Si bien Pampita está acostumbrada a estar en el foco de los reflectores, esta vez no es la ocasión. Es que en los últimos días trascendió en la prensa que la modelo junto a su marido, Roberto García Moritán, abandonó su casa de Barrio Parque para ir a un lujoso departamento en Palermo.

Se trata de un triplex en una torre sobre avenida Figueroa Alcorta y que, según contó Maite Peñoñori en Los Ángeles de la Mañana, el departamento cuenta con siete habitaciones, once baños y pileta climatizada, entre otros lujos. Allí viven la conductora junto a sus tres hijos Bautista, Beltrán y Benicio (de su relación con Benjamín Vicuña) y Roberto y sus dos hijos Delfina y Santino (que tuvo con con Milagros Brito).

La nueva casa de Pampita en Palermo Prensa del poder

A raíz de esta información, muchos programas se preguntaron cómo afrontarían el alquiler de semejante departamento. “El padre de sus hijos (Vicuña) le pasaría una mensualidad pactada en el billete verde. Con eso, y el alquiler en moneda yanqui que ella percibe por una propiedad, 15 o 20 mil dólares para Pampita viene a ser como una buena propina para un botones de un hotel cinco estrellas”, dijeron en Bendita.

“Después de este informe, Juariu contanos cuánto cobra Pampita por decir ‘mmm qué rico...’”, le dijo Beto Casella a la panelista Victoria Breier, más conocida como Juariu. “Aunque cueste creer cobra casi un millón de pesos por hacer eso, hasta donde yo sé”, dijo la influencer.

Se reveló cuánto cobra Pampita por la publicidad en sus redes sociales

Más allá de las especulaciones, la modelo dejó bien en claro que no le gusta nada que se sepan esta clase de cosas: “La mudanza la hicimos hace un tiempo y en privado. No me gusta cuando hablan de esas cosas. No me parece que sea un momento por el que estamos atravesando para hablar de eso. Me parece feo”, había dicho Pampita en su programa sobre lo que trascendió sobre su nuevo hogar.