En el marco de la pandemia por la llegada del coronavirus se han dado a conocer varios estudios que no solo investigan al virus sino también a los efectos que tiene el mismo sobre el sistema de las personas que lo padecieron. Tal es el caso de una investigación que se conoció recientemente, sobre los problemas que se han registrado en el sistema nervioso central de aquellos que ya transitaron la enfermedad.

//Mirá también: Trastornos de la Conducta Alimentaria: qué son y cómo prevenirlos

La revista científica The Lancet Psychiatry fue quien compartió un estudio que se realizó en Inglaterra sobre los datos electrónicos de 236.000 pacientes que reveló que uno de cada tres personas que atravesaron el virus, (33,6%) recibió un diagnóstico neurológico o psiquiátrico en los siguientes 6 meses.

Los alarmantes números y la incertidumbre que se genera cada vez que se habla del Covid-19, llevaron a que distintos profesionales de la salud confirmen la hipótesis de este estudio. Para esto, Clarín habló con Ricardo Allegri, jefe de Neurología Cognitiva, Neuropsiquiatría y Neuropsicología del Instituto de Investigaciones Neurológicas Dr. Raúl Carrea (FLENI), quien detalló más de cerca cómo son estos efectos que aparecen en las personas.

“Es importante tener en cuenta las conclusiones del estudio de The Lancet, no sólo para el diagnóstico y el manejo de casos agudos, sino para ver cómo vamos a organizar el sistema de salud en el próximo tiempo”, de esta manera agregó que la OMS recomendó que los servicios de atención se anticipen y trabajen sobre la problemáticas para reducir el impacto.

Un paciente en la sala de terapia intensiva de covid en el Hospital Rawson es atendido por una enfermera. (Facundo Luque) Luque, facundo | La Voz

El informe, además, reveló que de las personas analizadas, el 17,4% demostró presentar trastornos de ansiedad, un 2,1% infarto cerebral y el 0,7% demencia. No obstante, para aquellas personas que debieron ser hospitalizados, la incidencia de eventos aumentó al 38,7%, incluso aquellos que ingresaron a terapia intensiva, marcaron un 46,4% y al 62,3% en un subgrupo que había presentado encefalopatía durante la internación.

Problemas neurológico

Por su parte, sobre los efectos colaterales, que al parecer, deja la enfermedad de as personas, afectaría no solo al sistema respiratorio sino también a la salud mental. Es que se trataría no solo de padecer la enfermedad sino también todo lo que esto conlleva, el aislamiento, la soledad, la incertidumbre y a preocupación por saber hasta cuánto seguirá siendo así la vida, que implican cambios en nuestros sistemas neuronales que posibilitan que estos síntomas de depresión y ansiedad tengan un impacto directo en nuestro organismo, favoreciendo el desarrollo de consecuencias biológicas.

//Mirá también: Argentina recibió la autorización para la producción local de la vacuna Sputnik V

Sobre esto, Marcelo Cetkovich, director del Departamento de Psiquiatría del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), sostuvo “Somos una unidad. Todo lo que nos afecta físicamente tiene o va a tener manifestaciones psicológicas o conductuales.

Según lo informado por Allegri, las complicaciones neurológicas del Covid agudo van del 3% al 80% de los pacientes dependiendo de la edad, severidad y factores de riesgo. Para ellos, los síntomas posibles son: el 32% de los hospitalizados tienen fatiga, 20% mialgia, 18% pérdida del olfato, 12% cefalea, 10% trastornos cognitivos. También, pueden hacer ACV 2%, meningoencefalitis, epilepsia.

Por otro lado, en las estadísticas sobre los resultados, también se visualizó un aumento de las posibilidades de desarrollar demencias, ACV y hemorragias subaracnoideas post coronavirus, y otros tipos de enfermedades neurológicas. Esto significa que hay un efecto directo del virus sobre el sistema nervioso.