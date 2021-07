Rodrigo Bueno, la leyenda del cuarteto, falleció en un accidente de tránsito el 24 de junio de 2000 pero su música continúa marcando generaciones. Ramiro es el único hijo del artista y, al igual que su padre, se dedica a la música.

Ramiro Bueno, a diferencia de Rodrigo, hace trap y hip hop, dos estilos muy de moda en la actualidad. “Estoy en un momento demasiado a full, entre el laburo, la facultad y música. Tengo de todo un poco”, reveló en Cortá por Lozano.

Ramiro Bueno, durante una presentación en Ciudad Oculta. (Instagram/@ramirobueno_)

Además de la música, contó que actualmente está trabajando en un vacunatorio en la zona de Villa Crespo: “Trabajo como administrativo: soy el que está con la computadora al lado del enfermero cuando aplican las vacunas”.

“Me pasa algo muy gracioso cuando la gente me reconoce, siempre me manifiestan mucho cariño y me hablan de mi papá”, detalló el hijo del Potro.

Ramiro estudió periodismo deportivo y se encuentra realizando la Licenciatura en Comunicación Audiovisual de la Universidad de San Martín. Es parte de uno de los planes de articulación que ofrecen las distintas escuelas de comunicación con el título terciario.

El recuerdo de su padre

“Mi papá siempre está presente”, reveló Ramiro. “A mi me impacta pensar que ya pasaron 21 años y la gente lo vive como si fuera ayer, con tanto amor, tanto cariño. Hasta el día de hoy recibo mucho amor de ese y siempre lo agradezco. Eso es lo mejor que quedó de él”, contó emocionado.

El Potro y su hijo Ramiro. (Instagram/@ramirobueno_)

Además, contó que Rodrigo “aparece en ciertos momentos de mi vida”, sobre todo con su música. “Me pasa algo bueno y aparece una canción suya sonando. Son como señales. Yo lo tengo re presente, consumo mucho su música y siento no solo esa conexión musical sino que lo extraño y me pone contento ese vínculo musical con él”, cerró recordando a su padre.