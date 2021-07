Luego de pasar varios días de vacaciones en Estados Unidos y reencontrarse con su hermana tras seis meses de no verse, Nati Jota continúa de viaje. Ahora su destino es México, desde donde continúa compartiendo envidiables postales.

Pero, por lo visto, no todo es lindo y divertido en la vida de la joven periodista e influencer, ya que días atrás confesó que atravesó una nueva frustración amorosa. Para contárselo a sus fans eligió las historias de Instagram, como una particular foto: un primer plano de la parte inferior de su ropa interior, de una marca muy conocida y con estampado animal print.

El mensaje sobre la imagen repasaba un poco lo que la situación le había hecho sentir. “Me rompieron el corazón anoche, alguien nuevo. ¿Acaso ese cupo no estaba ya cubierto y recubierto y recontramilcubierto?”, se preguntó la joven.

“Te das cuenta lo grande que es tu corazón cuando creías que no quedaba más y te lo siguen rompiendo. Ah, ok, no sólo sigue vivo, sino que es enorme”, concluyó.

Lo cierto es que horas más tardes compartió un nuevo posteo en el que admitió haberse “amigado” con el que le rompió el corazón. A modo de broma, inmediatamente después subió la captura del significado de la palabra “dignidad”, como burlándose de ella misma, después de haber hecho semejante descargo para que luego, en definitiva, todo tuviera “un final feliz”.