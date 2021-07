Nati Jota salió a dar sus razones de su publicación en Twitter donde compartió una foto del “Tucu” Correa en calzoncillos.

//Mirá también: Nati Jota pidió consejos “para recuperar a un ex” y Ricky Martin le respondió

“Un poco de Tucu en bolas para descomprimir”, escribió junto a las imágenes en la red del pajarito azul.

El posteo se llenó de críticas hacia Nati Jota por “cosificar” al deportista, además de señalamiento sobre si ella no se molestaría al vivir la misma experiencia.

Las publicaciones que realizó Nati Jota en Twitter sobre "Tucu" Correa. (Foto: captura de Twitter)

A través de un descargo, la periodista respondió y dio una explicación sobre las fotos.

“Me cuestionan que después me quejo de que suben algo mío. ¿Saben la cantidad de comentarios que recibo de mis tetas, de mi ort* o de las paj*s que se harían y no digo nada? ¿No les da para entender que es distinto?”, expresó.

Las publicaciones que realizó Nati Jota en Twitter sobre "Tucu" Correa. (Foto: captura de Twitter)

Luego agregó: “¿Vos te pensás que el Tucu sufre o se siente inferior o algo así porque yo digo que está bueno? ¿Pensás que le incomoda o le da miedo, o algo así?”.

“Dejen de defender pelotudeces como excusa cuando en realidad solo quieren atacar a las mujeres o subestimar la lucha”, concluyó.

El interés de Nati Jota por “Tucu” Correa

En días anteriores, la periodista ya se había sincerado sobre su interés de conquistar al futbolista.

//Mirá también: Nati Jota le respondió a un seguidor que la criticó por su cuerpo

“Es el que dicen que está con Tini (Stoessel), o sea no tengo chances. Pero bueno no importa, yo lo intenté. Aunque no creo que esté con ella igual. No estaba confirmado”, dijo durante el programa de Flor Peña.