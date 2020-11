Un joven de 23 años murió este lunes y otras cuatro personas resultaron heridas tras un triple choque ocurrido sobre la ruta 210, en la altura de la localidad de Alejandro Korn, en el partido bonaerense de San Vicente, y la familia de la víctima fatal denunció que fue asesinado a golpes durante una pelea con otro automovilista que participó del accidente, un exboxeador con antecedentes penales que estuvo preso hasta el 2017.

Fuentes judiciales aseguraron a Télam que por el momento la causa está caratulada como “homicidio culposo y lesiones culposas reiteradas” como consecuencia del accidente de tránsito, por el que quedó aprehendido el exboxeador, pero que no está acreditado que haya existido una pelea posterior al choque.

Brian Calla “es un exinterno que recuperó la libertad de la Unidad 23 de Florencio Varela pero que periódicamente vuelve a visitar a sus compañeros del pabellón 4, ya que allí da clases de boxeo e inculca la disciplina y los valores que este deporte tiene”, indica una nota de la página del Servicio Penitenciario Bonaerense.

“Al principio comencé solo para matar el tiempo, pero de a poco me fui enganchando más hasta que un día la cabeza me hizo un click y me di cuenta que eso era lo que quería para mi vida, ahora gracias a tanto esfuerzo y dedicación puedo trabajar afuera como técnico profesional de boxeo”, sostiene Calla en la entrevista.

Actualmente, se desempeñaba como entrenador de presos en la unidad 23, donde semanalmente visitaba y entrenaba a sus pupilos. “Hoy sigo aprendiendo, de otros profesores, de mis alumnos, de otros boxeadores; estoy muy agradecido al boxeo, me salvó la vida”.

Brian Calla estuvo preso en la Unidad 23 de Florencio Varela, pero recuperó la libertad en 2017. (Foto: Diario Popular) Diario Popular

De acuerdo a los investigadores policiales y judiciales, el hecho ocurrió esta mañana y que el joven fallecido es Cristian Marcelo Fredes (23), mientras que resultaron heridas cuatro personas: la esposa del fallecido llamada Karen, dos hombres que iban en otro de los autos siniestrados, uno de ellos hermano del intendente de San Vicente, y otro joven, cuñado del fallecido, quien recibió heridas de gravedad.

Qué sucedió en el choque

Si bien los investigadores no tienen acreditada la supuesta pelea y no descartan que el accidente haya tenido una doble secuencia, con un primer choque entre dos autos y un segundo accidente en el que participó un tercer vehículo, para la familia de la víctima fatal se trató de un crimen a golpes.

”Mi hermano llamó a mi papá y le dijo que habían tenido un accidente, que se queden tranquilos que estaba todo bien. Al ratito lo volvió a llamar y le dijo ‘por favor, papi, apurate’; mi hermano estaba vivo y cuando mis papás llegaron se encontraron con que estaba muerto. A mi hermano lo mataron”, denunció Débora, hermana de Fredes.

Triple choque en San Vicente TN

Según fuentes policiales, todo comenzó esta mañana cuando se registró un triple choque a la altura del kilómetro 49 de la ruta 210. De acuerdo a los voceros, Fredes conducía un Chevrolet Corsa, en el que viajaba junto a su pareja de 24 años, y su bebé de 7 meses.

Por motivos que se investigan, el auto del joven fue embestido de atrás por un Chevrolet Onix, en el que viajaba Andrés Mantegazza (32), según las fuentes hermano del intendente de San Vicente, quien iba con Sebastián Maya (32).

En tanto un tercer vehículo, un Citröen C4, conducido por Brian Calla, un exconvicto de 33 años que posee licencia de boxeador, embistió de atrás al Onix, agregaron las fuentes.