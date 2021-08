En las últimas horas, empresarios y trabajadores cruzaron opiniones sobre cómo actuar ante la decisión de muchas personas de no aplicarse las vacunas anticovid. Por un lado, la Unión Industrial (UIA) sugirió que podrían dejar de pagarle el sueldo a aquellos que no estuvieran vacunados y que por eso no pudieran reintegrarse a la presencialidad. Pero la CGT respondió que esa medida sería violatoria del derecho de cada persona a decidir sobre su cuerpo y el cuidado de su salud.

Así, un vistazo a cómo se dirimen estas divisiones en otros países puede traer luz sobre el debate argentino. Según recopiló TN.com.ar, en Estados Unidos, por ejemplo, sí hay empresas que exigen el certificado de vacunación, bajo peligro de perder el empleo si no se presenta.

Vacunación (Archivo Vía Jujuy)

Por supuesto, en Argentina una disputa de este tenor terminaría en la justicia, que debería determinar, en un caso similar, si el despido del trabajador no vacunado se corresponde con con una “justa causa”.

Casos emblema

En los últimos días trascendió el caso de la cadena de noticias estadounidense CNN, que despidió a tres empleados por asistir al lugar de trabajo sin estar vacunados. Por su parte, The Washington Post anunció que será una “condición de empleo” demostrar pruebas de las vacunas completas.

Otras grandes empresas que decidieron exigir la vacunación contra el coronavirus son Walmart, Wells Fargo, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Saks Fifth Avenue y Disney.

En cuanto a Silicon Valley, Google, Twitter y Facebook fueron los dos primeros en plegarse a la medida. Google volverá a la presencialidad el 18 de octubre e informó que para ese entonces todos sus empleados deberán estar vacunados. Por su lado, Netflix exigirá certificado de vacunación para todos sus rodajes.

Mientras que BlackRock también obligará la vacunación a quienes regresen a sus oficinas a partir del próximo mes, cuando adoptará un sistema híbrido de presencialidad. La aerolínea estadounidense United Airlines también exigirá a sus empleados vacunarse contra el coronavirus para volver a trabajar.

En un modelo más de incentivo, algunas empresas apelan a distintos recursos para incentivar a sus empleados a vacunarse. Amazon, por ejemplo, anunció que sorteará casi dos millones de dólares entre los empleados que acepten ser inoculados. La vuelta a la presencialidad está prevista para el 3 de enero de 2022.