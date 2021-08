En el marco de las polémicas por las declaraciones del presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, en donde afirmaba que el que “no quiera vacunarse no podrá ingresar a trabajar”, desde la CGT sanjuanina salieron a responderle. Es que, la Junta Directiva de la entidad que agrupa a industriales tomó la decisión de avanzar en el petitorio al Ministerio de Trabajo para penalizar con el pago de salarios a aquellos trabajadores que hayan optado por no vacunarse contra el coronavirus.

En rueda de prensa, el referente de la CGT en San Juan, Eduardo Cabello, expresó: “Me sorprende viniendo de un hombre que viene de las leyes manifiesto eso sabiendo que aún no hay nada que obligue a la gente a vacunarse. Si lo vemos desde el lado práctico, en el que necesitamos que haya trabajadores y la industria empiece a producir, podría ser entendible. Me parece una posición déspota ya que los trabajadores hacen todo lo que puedan y cuidan su salud y por supuesto, cumplen con los decretos vigentes nacionales”.

Además, Cabello aseguró que “los trabajadores no quieren estar enfermos ni mucho menos perder su fuente de trabajo y se han anotado para vacunarse. Si los obligan a vacunarse porque si no pierden el trabajo, ¿dónde queda la ley de Contrato de Trabajo? Estos comentarios no están a la altura y ojalá no sea una muestra de ideología”. Para el dirigente gremial, más del 80% de empleados del sector de la construcción ya están inmunizados y que “hay un sector resistente y que los delegados abordan para sacar dudas y destacar beneficios. De a poco se hace concientización”.

Finalmente y sobre el panorama laboral en los distintos rubros, Cabello concluyó: “Se va moviendo nuestra industria y la textil, de a poco va. Además, con la apertura que se va dando va recuperándose la industria gastronómica que era una de las más golpeadas. Vamos recuperando las actividades y gracias al avance de la vacunación, se va recuperando la economía”.