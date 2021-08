Después de que el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, planteara que las empresas podrán considerar no pagar los salarios a los trabajadores que decidan no vacunarse, Antonio Caló, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) dijo que eso es “una barrabasada”.

“La verdad que, si tengo que hablar así normal, es una barrabasada lo que dicen los de la UIA. No hay ninguna ley, nadie que obligue a los trabajadores a que no le van a pagar el sueldo por no vacunarse”, afirmó Caló en diálogo con Radio con vos.

Y agregó: “Ahora lo que tiene que hacer es persuadir a los compañeros para que se vacunen, no que no le van a pagar el día. No hay ninguna parte jurídica que diga que no le pueden pagar. Es una barrabasada jurídica”.

Antonio Caló

El gremialista, de todas formas, opinó que cree que la propuesta “no va a tener eco con los trabajadores”. “Después, si tienen algún conflicto gremial porque no le pagan el sueldo a algún trabajador que no se vacunó será responsabilidad de los empresarios que tomen esa medida arbitraria”, afirmó.

También la CGT se expresó en este sentido a través de un comunicado firmado por su secretario de Prensa y Comunicación, Jorge Sola, quien sostuvo que “castigar en un derecho laboral a quienes debería solicitarse un compromiso colectivo o social respecto del plan de vacunación contra el coronavirus no es para nada el camino adecuado”.

Daniel Funes de Rioja, en diálogo con la prensa, había dicho este martes que quienes no se vacunen, ante la imposibilidad de incorporarlos al ámbito laboral, sus empleadores pueden evaluar “cesar la remuneración”.

“Aquel que está con primera dosis ya puede ser convocado, pero se genera el problema con los que no quieren vacunarse. En ese caso nadie puede obligarlos, pero nadie puede obligar a insertarlos en un medio laboral con riesgo para otros trabajadores y sus familias. Por lo tanto entendemos que en esos casos cesa la dispensa y cesa la remuneración”, sostuvo Funes de Rioja.