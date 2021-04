La idiosincrasia de Pep Guardiola, como uno de los seguidores reconocidos de Marcelo Bielsa, es caer de pie, fiel a su estilo. Desde que apareció en el banco del Barcelona, enamoró a muchos con su fútbol vistoso y su capacidad brutal para conseguir la victoria con métodos muy finos. Sin relegar su sistema, se convirtió en el entrenador que más partidos logró revertir tras ir perdiendo al descanso en cruces directos de la Champions League.

//Mirá también: Champions League: Manchester City se le dio vuelta 2-1 al PSG en París

“No cambiamos gran cosa, dijimos a los jugadores que jugasen su fútbol. Si se pierde, se pierde, pero siendo uno mismo”, confesó Guardiola luego de remontar el 0-1 en la ida de las semifinales contra el París Saint Germain de Mauricio Pochettino.

El primer tiempo del PSG fue fantástico. Redujo al Manchester City con una presión muy inteligente, cortando líneas de pase, cubriendo los espacios para los corredores y tapando a los lanzadores. Neymar estuvo muy inspirado y Ángel Di María jugó un enorme partido. La segunda mitad se dio vuelta el rendimiento.

Los “Ciudadanos” salieron convencidos con su juego típico y no le dieron oportunidades a los parisinos. “Querían hacerlo pero no pudieron porque éramos más agresivos. Si dejas que Marco Verratti o Marquinhos encuentren a Neymar es más difícil, pero en la segunda parte no les dejamos respirar”, contó Guardiola sobre los ajustes que realizó su equipo luego de la derrota parcial en el primer tiempo.

“Empezamos muy bien después de sentir la presión del gol en contra. La primera mitad fue buena. La segunda, excelente”, dijo el entrenador catalán. Es un experto en estas situaciones adversas: logró seis remontadas tras irse perdiendo al vestuario en Champions League, la cifra más alta para cualquier DT.

//Mirá también: Pep Guardiola, entre los entrenadores más ganadores de la historia

Incluso antes del partido de ida ante el equipo de Pochettino, Guardiola relató: “Hay que disfrutar del partido, de la responsabilidad, de la situación. Por eso los mejores ganan estas competiciones. Eso es lo que quiero ver en mi equipo”. Un exigente Pep, que goza de la presión de los momentos cruciales.

La motivación de Pep Guardiola ante los desafíos internacionales de Champions League. (Twitter/@ManCityEs)

Las remontadas de los equipos de Pep Guardiola en Champions League

- Con el Bayern Múnich se enfrentó ante el tridente explosivo de su exequipo en las semis del 2015: Neymar, Luis Suárez y Messi. Se fue al vestuario 1-2 y lo ganó 3-2, con 19 remates alemanes contra cinco del Barcelona. No le alcanzó para pasar a la final, ya que los catalanes habían ganado la ida 3-0, con dos del argentino y uno del brasilero.

- En 2016, también con el Bayern, empató 2-2 la ida de los octavos de final contra la Juventus. En el entretiempo de la vuelta, su equipo perdía 0-2 pero empató en el minuto 91 con tanto de Thomas Muller y ganó 4-2 en tiempo suplementario.

- Los octavos de final de su primera temporada con el Manchester City, la 2016/17, tuvo un equipo complicadísimo: el Mónaco de Radamel Falcao y Kylian Mbappé. En Inglaterra ganó la ida 5-3 luego de irse al descanso 1-2. Sergio Agüero metió dos goles esa noche para los locales y el “Tigre” colombiano marcó dos para la visita. La memorable serie la ganaron los franceses por goles de visitante, tras un 6-6 infartante en el resultado global.

- En la 2018/19 se cruzó en octavos contra el Schalke 04. En la ida tuvo un entretiempo agitado tras el 1-2 de los alemanes. Raheem Sterling a los 85 minutos y Leroy Sané a los 90 le dieron el triunfo a Pep.

- Los cuartos de final de la temporada actual le dieron un contrincante duro como el Borussia Dortmund. El joven de 17 años, Jude Bellingham puso el 0-1 en la primera parte. Riyad Mahrez y Phil Foden pudieron remontar el partido y se llevaron la serie.

- El cabezazo de Marquinhos, tras un centro magnífico de Di María, puso al PSG como triunfador momentáneo de las semis del 2021. Kevin De Bruyne y Mahrez le dieron su sexta remontada a Guardiola. Historia pura.