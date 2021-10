Fueron días turbulentos en la Provincia de Buenos Aires en materia de inseguridad. Varios crímenes fueron la portada de una postal triste que deja el Conurbano bonaerense, con cada vez mayores tasas de inseguridad y delincuencia. En ese sentido, los apuntados fueron dos: Sergio Berni y Aníbal Fernández, ministros se Seguridad bonaerense y nacional, respectivamente.

En ese contexto, la exministra de Seguridad y titular del PRO, Patricia Bullrich, se refirió a la situación que enfrenta la Provincia: “Hubo una gran descoordinación, una política nacional totalmente fuera de foco como la que tuvo primero Frederic. Una política de la provincia de Buenos Aires donde todas las fuerzas federales que nosotros habíamos mandado, las sacaron a todas”, señaló en diálogo con Infobae.

Patricia Bullrich. (Archivo)

Y en esa línea agregó: “Entonces de golpe lo que pasa y lo que te dice la gente, y lo que te dicen los policías en todos lados, es que están desamparados. No saben qué hacer, para dónde ir, cómo moverse. Cuando no ven que el poder político está firme apoyándolos se retraen. A mí me lo dicen todos los días”.

En medio de la crisis, otro rumor que corrió esta semana fue la posible renuncia de Sergio Berni, quien no estaría conforme con el Frente de Todos y tendría algunas internas con Máximo Kirchner. “Es que Berni es un tipo de acción... Berni es un tipo que tiene conceptos claros. Lo que pasa es que él está en el lugar equivocado, porque nadie de su fuerza política cree en eso”, señaló Bullrich.

Sergio Berni. (Archivo)

Y detalló: “Nadie cree en que tienen que ser imputables los menores de 14 años. Nadie cree que hay que ser más firmes. Nadie cree que a la policía hay que protegerla frente a los delincuentes. Nadie cree que los delincuentes son delincuentes sino que son todas víctimas sociales. Liberaron a los presos. Entonces alguien que tiene una mirada más estricta, más firme de lo que hay que hacer para proteger a la sociedad es como sapo de otro pozo”.

Por esos motivos, la exministra consideró que si Berni se quiere ir, debería hacerlo. “Tenés que ser como te decía antes, si tomás una decisión, la tomaste. No amenaces. Te vas, te vas. No se puede amenazar”, concluyó.