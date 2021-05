River va recuperando futbolistas después de lo que fue el brote de coronavirus en el plantel. Este martes, muchos aparecieron en el partido contra Fluminense, en el que cayeron por 3 a 1, pero pasó a octavos de final de la Copa Libertadores. Uno de ellos fue Nicolás De La Cruz, quien no solo comentó cómo se sintió, sino que también reconoció dónde se pudo haber provocado la escalada de contagios.

“Ayer terminé un poco agotado. Lo sufrí un poco al partido, pero intenté en todo momento estar 100% para poder competir. Pero se notó que estaba falto de ritmo”, comenzó el uruguayo, en comunicación con ESPN.

“Me ahogaba rápido, no podía cambiar el ritmo, estaba lento, las piernas me pesaban. En todo momento intenté brindarme en beneficio del equipo. A veces con buenas acciones, otras con malas acciones. Siempre con el beneficio del grupo”, sumó.

De todas formas, explicó que no fue el único en el equipo de los que les costó disputar el encuentro. “La mayoría tuvimos las mismas sensaciones. El ahogo, la falta de ritmo, que se notó. Siempre con la intención de buscar el arco rival”, aseveró.

En cuanto a cómo transitó el virus, el mediocampista agradeció no haber sufrido graves síntomas. “Gracias a Dios no me puedo quejar. Algunos dolores leves. La pasé muy bien. La familia por suerte zafó y no se contagió. Por suerte todo muy bien”, expresó.

El viaje a Colombia fue el foco de contagio el River

De La Cruz fue consultado sobre si sabía en dónde se produjo el foco de contagio. Él respondió que fue durante el viaje a Colombia para enfrentar a Junior por la Libertadores. Al regreso, por caso, los recibió Gustavo Insúa, chofer del club, quien se enfermó de coronavirus, estuvo en coma farmacológico y falleció este miércoles.

“No se sabe por dónde ingresa. Todos los días cambian las formas en las que te van comunicando. Tenemos claro que el foco de contagio fue el avión. Las siete horas de ida y las siete horas de vuelta a Colombia. El vestuario, que era muy chico, que no nos entraba aire por ningún lado, porque tampoco teníamos ventanales”, comentó Nicolás.

Y añadió: “También hay responsabilidad nuestra y nos hacemos cargo. Creo que algunos, no sabría decirte quién, pasó el PCR del viaje a Colombia y después fue contagiando y así nos fuimos contagiando entre todos”.

Por último, cerró: “Está claro que nosotros tomamos cuidados con barbijos. Viajamos con barbijo, no compartimos mate, los saludos son con el puño. Está claro que por un lado se coló, caímos todos y estábamos expuestos. Podía pasar en cualquier momento. Los hoteles no son individuales, te cruzás con un montón de gente en los aeropuertos”.