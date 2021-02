Los momentos emotivos en “Corte y confección famosos” no paran de llegar. En esta oportunidad y bajo la consigna del especial de vestidos de novias, Barbie Vélez no pudo evitar emocionarse al ver a una modelo lucir sobre la pasarela el vestido que utilizó su abuela hace 52 años.

“Este vestido es especial porque mi abuela es muy especial para mí. Mis papás me tuvieron de muy chiquitos, tenían 20 años cada uno, entonces estaba todo el tiempo con mis abuelos, mi abuelo ya no está”, relató durante el programa.

Si alguien estuvo muy pendiente de todo lo que ocurría en el programa fue su madre, Nazarena Vélez, quien compartió a sus seguidores en Instagram la emoción de ver el traje y saber que Barbie se casará con Lucas Rodríguez el próximo mes de septiembre.

“Yo ya estoy llorando y es un desfile por televisión de los diseñadores. Me vuelvo loca. Estoy terminando de verlo y no les puedo explicar lo mucho que lloré. No lo puedo explicar, me siento una estúpida. Qué papelonera voy a ser el día del casamiento”, dijo Nazarena.

Barbie Vélez anunció que su casamiento será el próximo mes de septiembre. Instagram

Vélez quiso explicar un poco más sobre sus sentimientos: “Lo que me emociona es ver la historia de amor y después el respeto y el amor con el que todos sus compañeros hablaron e hicieron cada uno de los modelos. Uno más lindo que el otro. La verdad, ¿quién me salva para septiembre? No paro de llorar”.