Durante el 2020, el mundo de la moda perdió a uno de sus íconos: la diseñadora Elsa Serrano. La muerte de Elsa ocurrió debido a la inhalación de humo luego de que se incendiara su departamento del barrio porteño de Retiro por un cortocircuito generado por el aire acondicionado mientras ella se encontraba durmiendo.

El trágico hecho sucedió el pasado mes de septiembre y, debido a la pandemia de coronavirus, el adiós a la reconocida diseñadora fue privada, para su seres más cercanos. Por esa razón, en esta nueva temporada de “Corte y Confección” quisieron recordar a Serrano con un reto muy especial.

El desafío consistía en recrear algunas de las más emblemáticas creaciones de la diseñadora, motivo que generó todo tipo de reacciones dentro del taller. “Anita, a usted la veo emocionada”, le dijo Matilda a Anita Martínez, quien le ofreció una respuesta bastante emotiva sobre la pérdida de Elsa.

La reconocida diseñadora falleció a los 73 años.

“Sí, me resultó muy fuerte todo, me parece que fue una pérdida muy triste, muy pronta, en un contexto del país muy doloroso. Estábamos todos como en pausa y esa noticia fue un puñal”, explicó. “Todavía no me recupero, me cuesta hacerlo, me cuesta este desafío, me parece muy emotivo, creo que es difícil escaparle a esa parte. No tenía que ser así, entonces bueno, es difícil reconciliarse con eso. Por más que el artista viva en su obra, todavía es muy pronto para mí, no sé, siento eso”, concluyó la actriz.

Matilda Blanco, la experta en moda de "Corte y Confección" se quebró al recordar a Elsa. (Instagram/@matildablanco)

“No, y te entiendo y…”, empezó a expresar Matilde cuando la emoción la quebró hasta las lágrimas. “Todavía me parece verla llegar. Con su alegría, con su buena onda, con sus regalos, con sus consejos. Así que eso es lo que quiero chicos, eso es lo que quiero, que le hagamos el homenaje maravilloso porque realmente se lo merece, así que necesito que el taller le ponga el corazón, que le ponga vida”.