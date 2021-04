Una nueva gala de eliminación se llevó a cabo en la tarde del viernes en el taller de “Corte y Confección”. El reality de moda despidió a una nueva celebritie de su staff y esta vez, le tocó el turno nuevamente a Pachu Peña.

El humorista que ya había sido eliminado en otra oportunidad, -y el único que regresó al taller-, no convenció al jurado y abandonó el programa tras enfrentarse a un desafío de eliminación contra Miriam Lanzoni. Peña se mostró agradecido con la producción y con sus compañeros con los que generó muy buena onda.

Tanto Andrea Politti, la conductora del ciclo, como los participantes no pudieron evitar emocionarse. “Te vamos a extrañar mucho”, confesaron sus compañeros entre lágrimas al conocerse la decisión. “Gracias a todos de corazón, en serio. Al jurado que con sus devoluciones aprendí mucho. A Matilda, que sos una genia, también te quiero. A los chicos: cámaras, producción. Los caoches, ¡tan importantes!. Vestuario, maquillaje. No me quiero olvidar de nadie pero la verdad que esto me abrió muchas puertas. No solo la puerta de salida del taller”, bromeó Pachu.

“Así que feliz. Esto para mí es inolvidable”, confesó el cómico que supo destacarse en la presentación de cada uno de sus diseños despertando la risa en todos los presentes y generando tendencia en Twitter. Sin duda, la moda no era lo suyo pero le puso mucha garra, transmitiendo siempre alegría a los espectadores que se divertían con sus originales y creativos diseños.

A pesar de la eliminación, Pachu se prepara para volver a la pantalla chica en las próximas semanas ya que formará parte de “La Academia”, el nuevo reality de Marcelo Tinelli producido por La Flia.

En tanto, Fernanda Callejón, Mario Guerci, Anibal Pachano, Ximena Capristo, Miriam Lanzoni, siguen en carrera y compiten con el afán de convertirse en el gran ganador del reality que ya conquistó las tardes de eltrece. Recordemos también que la semana pasada en el estricto control sanitario que los participantes deben realizar antes de ingresar al taller, Miriam Lanzoni dio Positivo en el hisopado. Por lo cual será reemplazada por Jimena Cyrulnik.