Pachu Peña no pudo donarle un riñón a una amiga: “Estábamos contentos y esperanzados”

Aunque no es la primera vez que intenta colaborar con un trasplante de órganos, Pachu Peña se convirtió en noticia este lunes porque quiso donarle un riñón a una amiga y no pudo. “Estábamos contentos y esperanzados”, recordó sobre el proceso que hizo junto a Sonsoles Rey.

La historia de la ahijada de Sandra Mihanovich y el humorista de 61 años comenzó con todo a favor. Los primeros exámenes médicos determinaron que eran compatibles e incluso tenían turno para hacer la cirugía dentro de una semana, pero el plan finalmente falló.

Los estudios siguientes determinaron que el riñón de Pachu podía dañarse durante la intervención, ya que era demasiado grande. En segundo lugar estaba el riesgo de que el cuerpo de la mujer de 43 años rechazara el trasplante, algo que ya ocurrió con su madrina y otra persona.

La luz de esperanza que había encendido el rosarino se apagó por otros factores negativos. Cuando los médicos profundizaron el análisis advirtieron que tiene antecedentes de diabetes en su familia, una patología que suele manifestarse a su edad.

Además de esta enfermedad, Pachu admitió algunos inconvenientes con la presión arterial. A la hora de evaluar la posibilidad de afrontar ambos problemas con un solo riñón, concluyó que el combo “sería fatal” para su vida.

¿Cómo es la relación de Pachu Peña con Sonsoles Rey?

Pachu Peña conoció a Sonsoles Rey a través de su esposa. Felicitas Isse Moyano es amiga de la prima de la ahijada de Sandra Mihanovich y así se enteró de que necesitaba un tercer trasplante de riñón.

El humorista está inscripto como donante de órganos desde 2018 en el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai). Cuando se enteró del problema, se ofreció para dar una mano.

Rey anunció la búsqueda de donante a fines de mayo.

“Tengo una tremenda sensación de impotencia, como si me hubieran pegado después de un partido de rugby”, sostuvo el rosarino en diálogo con La Nación. Los preparativos comenzaron a principios de año, durante la temporada de teatro en Villa Carlos Paz, y estuvo muy cerca de la cirugía.

Pachu y Sonsoles ya habían completado todos los pasos judiciales para el trasplante, ya que no son familiares. Suspendida la donación, expresó: “No me saqué un peso de encima con esa noticia, más bien lo tengo ahora”.