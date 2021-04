La discusión en redes sociales sobre la plataforma que ofrece saludos pagos de famosos dio un giro divertido este miércoles en torno a la figura de Pachu Peña. Varias personas lo elogiaron porque le responde a sus fans gratis y contestó con humor: “Un video no se le niega a nadie”.

La conversación online comenzó el martes y fue ganando terreno de la mano de la publicación de clips de actores y otras figuras del mundo del espectáculo. Un seguidor consultó con ironía si el rosarino cotizaba en “bitcoins” y él replicó: “Me ofrecieron. Acá y en Uruguay”.

Al exprotagonista de “Peligro Sin Codificar” le llovieron elogios en medio de la polémica que se trasladó a la televisión. “Saluda, comenta y todo, pero además es solidario. No lo arrobo porque si no, también va a responder esto y a decir que no es para tanto”, manifestó una admiradora. Así y todo, el humorista reaccionó ante el mensaje y compartió la reflexión.

El rosarino no estuvo solo a la hora de terciar en la discusión sobre los videos de famosos. Este jueves, Pablo Granados salió a respaldarlo y recordar que no hay nada nuevo bajo el sol sobre la buena onda de su amigo para contestar en redes sociales.

“Hablaría mal de mi hermano que justo ahora que toma prensa la noticia de los saludos pagos, regale mensajes a sus seguidores. Gente, ¡esto lo hace desde hace años!”, exclamó el músico, quien compartió con Pachu buena parte de su carrera televisiva.