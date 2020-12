Nazarena Vélez dejó boquiabiertos a sus seguidores con una serie de postales que emanaban mensajes de amor propio, autoaceptación y que la belleza es actitud. Como bien se sabe, el mundo del espectáculo es el más crudo a la hora de hablar de estética. Los estándares de belleza y las críticas son algo que las vedettes, bailarinas, actrices y demás, luchan día a día y la autoaceptación es un proceso difícil.

Sin pudor alguno, la actriz reveló en las redes porqué hoy es la mujer que es con un tierno mensaje de amor propio que rápidamente se hizo viral. Mediante una serie de historias en Instagram en traje de baño, donde mostraba la normalidad de su celulitis, mostró su seguridad y amor propio y no hizo más que incentivar a sus seguidores a seguir el mismo camino.

“Soy así. Si no te gusta, no me mires. Mi cuerpo, mi decisión. Amor y aceptación de mi cuerpo. No te juzgues. ¡Disfrutá!”, comenzó diciendo en el video. Luego hizo hincapié en algunas partes de su figura: “Esta pancita no es embarazo. Si te preguntan si estás embarazada y vos lo único que estás es como yo, así ‘morfada’ más que embarazada, porque morfaste, porque yo morfé... Y ahí tenés las señoras celulitis. Nos empezamos a aceptar, es lo que hay”.

“Uno se tiene que empezar a aceptar y a querer. Con este paquete de yerba acá (toca su panza) incrustado, me empiezo a aceptar. Es el cuerpo que aceptamos, que tenemos y ya. Hay que empezar a aceptar nuestro cuerpo”, añadió.

A lo largo del tiempo, el cuerpo de Nazarena Vélez ha pasado por muchos estados y a la hora de hablar de estética siempre llevó la bandera del amor propio y el oído sordo a las críticas. En Instagram ha compartido varias fotos retro de sus épocas doradas de vedette rubia, tapas de revista y viejos trabajos con compañeras como Celina Rucci, Silvina Luna y Belén Francesse, y en lugar de mostrarse nostálgica, lleva con orgullo el paso del tiempo.