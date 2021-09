Sabina Frederic habló sobre la inseguridad y dejó una frase que causó mucho repudio: “Suiza es más tranquilo, pero también más aburrido”. La ministra de Seguridad no cuidó la comparación y fue blanco de miles de críticas después de su declaración. Ahora, una diputada fue asaltada y se acordó de la titular de la cartera.

María Eugenia Brizzi, diputada de Juntos por el Cambio, contó lo sucedido a través de su cuenta de Twitter. “Hoy salí a recorrer Palomar (Morón) con mi bicicleta y no duré ni 5 cuadras. Me acorralaron dos motochorros, me golpearon y me robaron. Todo muy divertido, no como en Suiza ministra”, dijo muy enojada.

Con una copia de la denuncia que realizó ante la Policía en la comisaría de El Palomar, la legisladora mostró todo su enojo con la situación de vulnerabilidad que vivió y apuntó directamente contra Frederic.

El día de la declaración de Frederic, Brizzi también escribió contra la ministra en Twitter. “Parece que a la Ministra de Seguridad que muera un jubilado en medio de un asalto, le parece divertido como si fuera una serie de Netflix”, dijo.

Y se preguntó: “¿Cuándo dejaran de faltarnos el respeto?”

María Eugenia Brizzi, diputada de Juntos por el Cambio Twitter

No es la primera vez que la diputada vive de cerca un violento hecho de inseguridad. En febrero de este año, cuando salia de su casa también en El Palomar, su madre fue asaltada.

Norma Chaparro (67), médica radióloga, quien fue asaltada a las 15.15 cuando iba a su trabajo a un centro de salud de Ramos Mejía. El auto luego fue encontrado chocado contra un poste de luz a unas diez cuadras de donde ocurrió el hecho.

“Hoy le tocó a mi mamá. Hace meses vengo gritando que la inseguridad en Palomar no deja de aumentar. Armados, violentos y a plena luz del día le robaron a una mujer de 67 años, personal de salud que iba a trabajar”, dijo en su momento la funcionaria.