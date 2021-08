La senadora Silvia Elías de Pérez, precandidata a diputada por la lista “Cambiemos Juntos”, recorrió este lunes las calles del barrio Autopista Sur, de la capital tucumana. Cuestionó al gobierno provincial y retrucó los dichos de la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic quien dijo que Suiza es un país más seguro, pero más aburrido.

“Me gustaría que la ministra Sabina Frederic venga a la zona de la autopista Sur de San Miguel de Tucumán y les explique a los vecinos que es lo divertido de vivir con inseguridad, sin agua y con el temor constante de que sus hijos tengan que cruzar la autopista porque hay un puente peatonal caído hace más de dos años. La desconexión de la realidad del kirchnerismo indigna. No solo no somos Suiza, sino que cada vez nos parecemos a las aldeas donde no hay Estado y rige el sálvese quien pueda”, aseveró Elías de Pérez.

“En el barrio Autopista Sur los vecinos viven sin agua. Y el problema no es que se corta el servicio, sino que no hay obra que les asegure contar con algo esencial para la vida y la salud. Y hablamos de un lugar que queda a no más de 40 cuadras de la Casa de Gobierno. Manzur y Jaldo gobiernan hace más de dos décadas y ahora están pensando en quien se postulará en 2023. Debería caérseles la cara de la vergüenza”, sostuvo la senadora.

Para cerrar manifestó que, “los chicos tienen que cruzar en condiciones muy peligrosas. El paso está caído desde hace muchos meses y no hay solución. Dilapidan fortunas repartiendo contratos, subsidios y realizando actos masivos, pero no se ocupan de los problemas de la gente. Nuestro trabajo es ser la voz de quienes no son escuchados y no vamos a parar hasta lograr que esta realidad cambie”.