Tras ver imágenes del incendio que se desató en un comedor comunitario de Villa Itatí, Mercedes Ninci sufrió una descomposición debido a una subida de presión.

“Es un lugar de una solidaridad tremenda, está trabajando un cura villero y una monja, que tienen un lugar de reciclado impresionante”, expresó la periodista en “Lo de Mariana”, por El Trece.

“Habría habido un cortocircuito en la caja de ingreso de la luz a la cooperativa de cartoneros”, continuó

“Me pone mal tanta pobreza, los que recorremos la villa, la Villa Itatí es tremenda. Que le pase algo a toda esta gente que es tan honesta y tan laburante es tremendo”, explicó Ninci, con lágrimas en los ojos.

La descomposición de Merccedes Ninci

La fuerte emoción que vivió Mercedes Ninci hizo que se descompusiera detrás de cámara.

La periodista debió ser asistida por una ambulancia y trasladada hacia un centro médico sobre la calle Mitre, según informó Pía Shaw en “Los ángeles de la mañana”.

“Pensé que me moría y que mis cuatro hijos se quedaban sin madre”, le expresó la periodista a Shaw.

La periodista ya recibió el alta médica y se encuentra en su hogar, desde donde llamó a la panelista de “Los ángeles de la mañana”.

“Ya estoy bien, en casa. Lo único es que no me dejan moverme hasta el sábado. Un embole porque no puedo ir a trabajar ni a la radio ni al canal. Ni subir las escaleras de casa. No me dejan hacer nada”, aseguró.