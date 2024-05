Mercedes Ninci habló sobre su enfermedad: “Estoy destruida”

Mercedes Ninci es una de las periodistas más reconocidas de los medios de comunicación, en especial en temas relacionados a la política y sociedad, pero también se destaca por hablar sobre los problemas que padece sin filtro ni temor tanto en redes sociales como frente a las cámaras de televisión.

Mercedes Ninci no pasa desapercibida en redes. Foto: gentileza la naci

Tanto es así que en esta ocasión, la periodista recurrió a las historias de Instagram para hablar sobre el problema de salud que atraviesa y cómo se siente respecto a ello; y para eso, se tomó una ‘selfie’ en la cual solo mostraba su rostro para darle protagonismo a la presencia del barbijo.

Mercedes Ninci habló sobre su estado de salud. Foto: Web.

Y con angustia, Mercedes escribió: “Estoy destruida desde el sábado, con Gripe A. esta semana los médicos no me dejan ir a trabajar. Qué triste”, generando una gran preocupación en redes por su salud.

Mercedes Ninci generó preocupación entre sus fanáticos. Foto: Instagram

Por qué bajaron a Mercedes Ninci del colectivo durante su cobertura del paro general

El 9 de mayo distintos gremios llamaron a un cese de actividades absoluto como una forma de manifestar su descontento con las medidas que lanzaba el gobierno y porque sus reclamos no eran escuchados, y en consecuencia dejaron de funcionar todos los medios de transporte.

Fue por eso que la periodista Mercedes Ninci estuvo recorriendo las calles para mostrarle a los televidentes como estaba la situación, pero cuando subió a un colectivo que estaba en funcionamiento para hacerle una breve entrevista al chofer, un inspector la vio y le pidió que descienda: “No le gustó nada que estemos arriba del colectivo. Vamos a bajar para que el colectivero no tenga ningún problema, me subí de una. Me llamó la atención”, soltó perpleja.