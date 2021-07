Mercedes Ninci fue internada para realizarse estudios y recibió un diagnóstico poco alentador. La periodista se había descompensado la semana pasada en “Lo de Mariana”, ciclo que se emite en El Trece.

La propia Ninci comunicó todo a través de Pía Shaw y Ángel De Brito esta mañana en LAM. Según sus palabras le diagnosticaron una cefalía en estallido secundario con probable síndrome de vasocontricción.

El neurólogo Alejandro Anderson estuvo como invitado en Los Ángeles de la Mañana y explicó de qué se trata: “Es un dolor de cabeza que alcanza su mayor intensidad en menos de un minuto. Sentís que te explota la cabeza”.

Mercedes Ninci también forma parte de Bendita, el programa de Beto Casella.

“Me sacaron de terapia intensiva, estoy en habitación común, y el síntoma ahora te lo mando, porque no tengo ni idea de cómo es”, se la escucha decir a Ninci en un audio que envió a Pía Shaw.

El día que se descompensó se temió lo peor, hasta comentó que pensó que iba a dejar a sus hijos sin madre: “Tenía miedo de tener un ACV. Mi mamá tuvo dos ACV”, declaró Ninci.

“Estoy media destruida, porque tengo que estar acostada, con la cabeza muy atrás para generar líquido en el cerebro. Igualmente me dicen que es curable al 100%, pero rarísimo, de golpe me dolió la cabeza al aire y me ‘estalló’ la cabeza”, concluyó la periodista, en línea con lo que declaró el neurólgo.