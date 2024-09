La emoción de Mercedes Ninci al ver que la casa de su infancia en Córdoba se salvó del fuego

La provincia de Córdoba se ve nuevamente azotada por los incendios en la zona de Capilla del Monte, Dolores y San Esteban. Mercedes Ninci vio en vivo cómo las llamas pasaron cerca de la casa de su familia y rompió en llanto.

El dolor de Mercedes Ninci al ver el incendio en Dolores

“Estoy muy mal. Es la casa donde fui feliz toda mi vida”, había dicho la periodista, en diálogo con TN, luego de haber visto una entrevista con residentes en la zona que sufre el paso de las llamas.

Mercedes Nincy relata sobre el avance del fuego donde tiene su casa.

Posteriormente, detalló que “la casa rosa es la nuestra y le está llegando el fuego. Es tremendo”. Según explicó, esa residencia se llama ‘Flor de Durazno’ y presenció “los mejores momentos de mi vida”.

En este sentido, confesó que la estructura adquirió un significado muy especial tras la muerte de su hermano. “En los veranos, cuando íbamos a Dolores, revivíamos”, contextualizó con una voz quebrada.

Video: el sentido posteo de Mercedes Ninci sobre los incendios en Córdoba

Posteriormente, publicó un video en su cuenta de Instagram, donde se puede ver el dolor y la preocupación de los vecinos y las vecinas de Dolores. En paralelo, redactó un sentido texto sobre lo que ocurre en Córdoba.

“¡No paro de llorar! Veo nuestra amada casa Flor de Durazno en Dolores de Punilla rodeada por las llamas. El lugar donde fui feliz toda mi vida. Gracias a toda la gente del pueblo y a los bomberos por luchar contra el infierno. Es la casa rosa con arcos que se ve al fondo, después de la nota a Eduardo y Zoe Quevedo”, concluyó.

Córdoba: la emoción de Mercedes Ninci al enterarse que la casa se salvó

Pero 24 horas después, el panorama dio un giro de 180 grados ya que las llamas no alcanzaron la residencia. “La casa se salvó, no me explico cómo, porque cuando la televisión mostró el paraje mi casa estaba envuelta en humo y al tener esos pinos yo creía que no había quedado nada”, manifestó en diálogo con Teleshow.

Dolores. Así quedó la casa de la familia Ninci en el Valle de Punilla luego del paso del fuego (Gentileza Mercedes Ninci).

Ninci expresó que la mayoría de los habitantes de Dolores no tenían electricidad, lo que dificultaba la comunicación. Sin embargo, recibió una foto del estado de su hogar, que le dio un gran alivio: “Cuando me mandaron la foto, me volvió el alma al cuerpo”, expresó emocionada.