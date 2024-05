¡Tremendo blooper! Mercedes Ninci se subió a un colectivo para cubrir el paro general y vivió un incómodo momento

Mercedes Ninci es una de las periodistas más reconocidas de los medios de comunicación, en especial en temas relacionados a la política y sociedad, y fue una de las encargadas de recorrer las calles para notificar lo que veía en el contexto del paro general de este 9 de mayo.

El incómodo momento que vivió Mercedes Ninci. Foto: Web.

Y cuando su recorrido fue puesto al aire en “Mañanísima”, Ninci se subió a un colectivo de la línea 28 que estaba trabajando con normalidad para hablar con el chofer sobre el panorama de la calle y sobre el evento que tiene lugar el día de la fecha.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando un inspector se subió al vehículo tras detectar que la periodista estaba al aire mientras conversaba con el conductor y le pidió que bajara, dejándola asombrada tanto a ella como a su equipo.

Cómo reaccionó Mercedes Ninci al insólito momento

“Justo vino un inspector, no le gustó nada que estemos arriba del colectivo. Vamos a bajar para que el colectivero no tenga ningún problema, me subí de una. Me llamó la atención”, expresó mientras descendía y retomaba el contacto con el piso.

Un inspector bajó a Mercedes Ninci del colectivo mientras cubría el paro general. Foto: web.

El hecho que tuvo lugar en Constitución, punto principal desde el cual parten los colectivos y trenes que recorren parte de Capital Federal como así también de Provincia.