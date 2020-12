Cada vez quedan menos participantes en Masterchef Celebrity y las pruebas que deben sortear los participantes no admiten romper las reglas como fue el caso de El Polaco, quién en complicidad de Claudia Villafañe fue sentenciado por el jurado para ir directamente al jueves por agregar un ingrediente a su plato luego de entregarlo.

El cantante elaboró un lomo de ciervo con panceta, salsa de champignones y boniato, no obstante se olvido de agregar un ingrediente de una caja misteriosa que contenía espárragos, remolacha y otras verduras. Creyendo que solo tenía que elegir uno, dejó afuera de su plato la remolacha.

Segundos antes de presentar el plato al jurado, El Polaco le pidió remolacha a Claudia Villafañe. “De corazón, no me imaginé que estaba haciendo una trampa porque no soy así en ningún aspecto de mi vida. Pero viéndolo ahora, después de la prueba, me doy cuenta de que soy cómplice de lo que él hizo. Y no está bueno”, indicó la participante.

“Voy a apelar a tu sinceridad. Cuando presentaste el plato esta remolacha no estaba, así que te voy a escuchar a vos”, le dijo Damián Betular. “Le pedí una remolacha a Claudia”, dijo El Polaco aunque los jurados no compartían su visión. “¿Te puedo contar? No sabía que había que poner los tres ingredientes, solo uno. Entonces elegí”, explicó el Polaco, quien recibió como respuesta “hacer trampa”, de parte del jurado.

“¡No lo vio nadie!”, aseguró, aunque reconoció que no había escuchado las instrucciones que dio Donato de Santis al inicio de la prueba. “¡No va a volver a pasar!”, aseguró, pero el jurado no se lo dejó pasar. “Polaco, coincidimos en que esa remolacha no estaba ahí cuando presentaste el plato. Y ahora quiero decirles que acá no hay más lugar para hacer trampa. Igual, no te va a salir gratis, Polaco. Por favor producción un delantal gris”.

La decisión del jurado fue mandar al cantante directo la noche de los peores -el jueves-, sin siquiera darle una devolución del plato y remarcando las reglas para todos, especialmente para él. No obstante, cuando le tocó la devolución a Claudia Villafañe, El Polaco preguntó si su plato había estado rico y el jurado le contestó que había sido el mejor de la noche a lo que el cantante mirando a la cámara dijo: “No hay que hacer trampa chicos, que sea de enseñanza”.