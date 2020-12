A Rocío Marengo le duró poco la emoción por su regreso a “Masterchef Celebrity” (Telefé) tras el repechaje. En la emisión de este domingo, las cosas no le salieron como esperaba y la decisión del jurado fue eliminarla del certamen.

Es que la modelo planeaba cocinar un lemon pie, pero terminó presentando canelones, ya que la consigna de la noche fue que los participantes intercambiaran lugares varias veces y utilizaran las canastas con ingredientes con los de otro participantes. Marengo se quejó porque le tocó cocinar con los elementos seleccionados por el “Mono” de Kapanga, que no eran muchos.

“Me parece injusto. Agarraron dos cosas nomás. Yo dejé mi canasta completa”, apuntó. Cuando se retiraba del salón, repitió varias veces por lo bajo la palabra “injusticia”.

Luego, amplió: “No me parece bien que yo tenga que cocinar con los ingredientes que eligió otra persona. Yo me quería ir con mi preparación, no con algo que pensó alguien que quizás no quería seguir”.

“Ya me había tocado irme. Dejé todo. Lástima que no alcanzó. Gracias a mis compañeros, de todos de me llevo algo hermoso. Fue muy lindo pasar por acá”, comenzó a decir cuando se enteró de la decisión del jurado. “Era parte del juego: jugar, ser pícara, tratar de sacar una ventaja, es un juego, sino me hubiera quedado en mi casa”, añadió.

En su segunda despedida del certamen, Marengo expresó: “Aprendí un montón y no soy para nada ‘mala’, los chicos saben cómo soy. Yo estaba jugando. ¡A cocinar a casa!”.

Luego de este resultado, siguen en competencia en “MasterChef Celebrity” Claudia Villafañe, El Mono de Kapanga, Leticia Siciliani, Victoria Xipolitakis, Belu Lucius, Federico Bal, El Polaco, Analía Franchín y Sofia Pachano.