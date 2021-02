La segunda temporada de “Masterchef Celebrity 2″ (Telefé) comenzó esta semana con divertidos momentos y a pura risa. Sin embargo, en la noche del martes se vivió un conmovedor momento en el estudio luego de que el músico CAE recordara una difícil situación que vivió hace veinte años.

El relato del músico comenzó luego de la devolución que le hizo el jurado del programa. Carlos Alfredo Elías -así es su nombre completo, aunque se lo conoce por su apodo artístico- presentó una carne mechada con queso azul, parmesano y sardo con ensalada, al que llamó “Red ensalalongo a la Esther Picore”.

El plato cumplía con la consigna de tener una estética color rojo, pero el sabor no dejó satisfechos a los chefs, que criticaron su preparación.

En ese momento, comenzó a conversar con los jurados sobre su presencia en el programa y su imaginación para combinar comidas. “Yo vine acá a aprender, y a mí estar acá me emociona un montón porque yo empecé a cocinar hace relativamente poco tiempo, cuando me fui a España y salía a laburar mi mujer y yo tenía que quedarme en casa con los dos bebés”, explicó.

Entonces, Santiago Del Moro le consultó si allí fue donde sufrió una estafa.

“Sí, me estafaron y la estábamos pasando súper duro allá. Yo tenía que hacer malabares con lo que tenía. Podría escribir un manual de 20 formas diferentes de comer y recalentar arroz, cómo estirar la comida y cómo ir al supermercado con los nenes”, relató, con la voz quebrada.

Cae se muestra muy feliz por su participación en el reality de cocina. (Foto: Instagram/@caerocklover)

El mal momento que vivió el artista ocurrió en 2001, cuando se mudó a Madrid para probar suerte y se relacionó con un empresario local que terminó dejándolo en la ruina económica. “Un día fui al lugar donde era la empresa a la que yo respondía, y no había nadie. Estaban solo los muebles. Me quedé sin nada, inclusive sin plata para pagar el alquiler”, dijo años atrás en diálogo con Mirtha Legrand.

“En la cuarentena, viéndolos a ustedes, yo me reencontré con la cocina. Estoy en una etapa en la que me gusta contarle a la gente de dónde vengo y dónde estoy y por qué estoy ahí porque me rompí el lomo laburando”, cerró el artista antes de retirarse a su puesto de cocina, donde recibió un delantal gris, que significa que estuvo entre los perdedores de esta etapa de la competencia.