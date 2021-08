Este miércoles, la precandidata a diputada por Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, presentó las 23 propuestas de campaña para el Congreso, entre las que se incluyen reducir impuestos al trabajo, igualar los aumentos de diputados y senadores a los que reciben los jubilados, así como terminar con los privilegios del Estado.

En el acto, la ex gobernadora bonaerense adelantó que el objetivo de esta elección es consolidar un bloque de 120 diputados que le ponga un límite al oficialismo y realizó un duro análisis de la gestión del año y medio de pandemia a cargo de Alberto Fernández, donde apuntó a los “privilegios” del Gobierno sobre la población, en medio del escándalo por los festejos en la Quinta de Olivos.

Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal Reverso

Refiriéndose a la polémica por las visitas en la Quinta de Olivos en medio de la cuarentena estricta por la pandemia, Vidal sostuvo: “No nos vamos a olvidar de lo que pasó, no vamos a hacer de cuenta que nada hubiera pasado y que ahora todo empieza de cero, porque no hay duelo posible ni verdadero si no nos hacemos cargo”.

Durante el acto, la ex gobernadora bonaerense detalló uno por uno todos los proyectos para una Argentina que “está de luto por las 110 mil personas muertas por la pandemia, por las 130 mil pymes y comercios que cerraron, por el año y medio de clases que perdimos“.

La candidata de Juntos por el Cambio se mostró junto a todos los candidatos de la lista, pero también se sumó al final el apoyo sobre el escenario del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, la titular del PRO, Patricia Bullrich, y Martín Lousteau.

Vidal indicó que el Gobierno “pasó un límite” al meterse con la familia y hasta habló de abuso. “Nos desorganizaron la vida, mientras tanto ellos se llenaron de privilegios haciendo lo contrario a lo que nos pedían”, arremetió.

“No vamos a votar más impuestos y ese es un compromiso de todos nuestros legisladores, no vamos a votar superpoderes ni vamos a votar ninguna reforma judicial que beneficie al poder, no vamos a votar expropiaciones ni nada que avance sobre la propiedad privada toma de tierras, no vamos a votar ninguna reforma sanitaria que bastante obra social o prepaga o esfuerzo a nadie, no vamos a votar ninguna ley que pretenda cerrar escuelas que todavía hoy esta en discusión en el Congreso, pero sobre todo no vamos a votar nada que avasalle la libertad”, declaró Vidal.

María Eugenia Vidal oficializó su lista Twitter | Twitter

Las 23 propuestas, una por una