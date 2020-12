La revista Gente presentó su tradicional número de su gala anual con “Los personajes del año” pero esta vez la repercusión no fue la esperada. Transcurrido el evento, siempre se suele hablar de los looks más galardonados de la noche como también de los más jugados o no tan halagados. Sin embargo sucedió algo más. En la foto general de todos los personajes aparecieron una serie de desprolijidades digitales que provocó la catarata de memes.

Claro que este año era sabido que el evento se iba a dar de manera diferente. Tras la pandemia, algunas cuestiones debieron modificarse al momento de tomar la imagen para evitar los contagios de coronavirus y respetar los protocolos de distanciamiento social. Por este motivo, todos los invitados fueron fotografiados por separado y luego, con un trabajo de edición, se los reuniría para la portada.

Tapa de Gente, "Personajes del año 2020" tn.com.ar

Los encargados del retoque digital trabajaron este año más que nunca y los usuarios de Internet no les perdonaron una. Muchos criticaron la superposición que hicieron con las imágenes de los famosos, el excesivo uso de Photoshop y hasta cuestionaron al encargado de hacerla. Pero hablando con más precisión, hubo un error que fue el blanco principal de los memes que estallaron las redes: la posición de Wanda Nara y Sergio Massa.

El error de edición de Wanda Nara fue el blanco de los memes tn.com.ar

Por la forma en que los ubicaron parece que la mujer de Mauro Icardi le toca la parte trasera al tigrense. En Arriba Argentinos Mariana Mactas repasó con Marcelo Bonelli los errores más llamativos y tampoco lo dejaron pasar. ”Es una foto covid”, acotó Bonelli mientras Mactas no pudo evitar destacar la mano inexplicable que aparecía entre Nacha Guevara y Laurita Fernández, para después señalar otra mano más llamativa todavía: “Wanda Nara le apoya la mano atrás a Sergio Massa”.

“Los memes están a la orden del día, es casi una tapa humorística”, cerró Mariana. La revista compartió la imagen de tapa, que saldrá a la venta recién el viernes: “Ya llegaron Los Personajes del Año 2020: Celebramos la 54ª edición del emblemático reencuentro de las personalidades más destacadas de todas las áreas en el mítico Palacio Errázuriz, convertido desde 1937 en Museo Nacional de Arte Decorativo”, estableció Gente en su cuenta de Instagram.

“Bajo un estricto protocolo sanitario, las fotografías fueron tomadas individualmente y luego montadas en la conformación de la portada de este esperado número, legitimado por todos como clásico nacional. A partir del viernes conseguí la edición impresa en todos los kioscos de país”, cierra el posteo en Instagram.