Lionel Messi, con su noche soñada en el Monumental, tuvo un momento especial con gente de River luego de la goleada ante Bolivia.

//Mirá también: Cómo quedó la tabla de las Eliminatorias y cuándo vuelve a jugar Argentina

El capitán de la Selección Argentina se cruzó con Diego Fabre, utilero del “Millonario”. Se habían conocido cuando Messi realizó su prueba para jugar en el club.

Fue el mismo Fabre quien le había dado la indumentaria al rosarino para que pueda sorprender a los que lo vieron jugar con la camiseta de River.

Lionel Messi se llevó la camiseta de River con la 21 en la espalda, como la que usó en su prueba en el club. (Olé)

El utilero repitió la secuencia que tuvo en agosto del 2000, con un Messi de 13 años. Hicieron un cambio de camisetas: Fabre le dio la 21 de River -como la que usó en su prueba- y la “Pulga” le regaló la 10 de la Selección.

//Mirá también: Lionel Messi superó el récord de Pelé como máximo goleador de una selección

Inmediatamente se dieron un abrazo que cerró otro gran momento en una noche muy emotiva para Messi.

Por qué Messi no jugó en River

“Yo estaba en Newell’s y fui a probarme a la escuela de River, en Rosario. Uno de los chicos iba, me dijo de ir y dije que sí. Después me trajeron a Buenos Aires. Eran categoría 85, todos más grandes. Yo jugué 15 o 20 minutos. Me dijeron que vuelva en 10 días con mi categoría. Volví e hice tres o cuatro goles y me dijeron que me tenía que quedar, que tenía que llevar el pase”, dijo Messi en 2019, en una entrevista con Fox Radio.

“Mi viejo hacía un esfuerzo grandísimo para bancarme el tratamiento. En River me dijeron que llevara el pase, y cuando fui a Newell’s me sacaron cagando. Nunca me dieron el pase. Después salió todo lo del Barcelona”, cerró sobre su prueba en el 2000 y su pase fallido al “Millonario”.