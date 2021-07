La Voz Argentina sigue adelante y cautiva cada noche a los televidentes con sus participantes más talentosos. Sin embargo, el show también abre el camino a la polémica, y eso fue lo que sucedió tras la participación de Bianca, la hija de Miguel Ángel Cherutti, que conquistó al jurado al interpretar “Hot Stuff”.

Más allá de su performance, en las redes sociales se abrió el debate sobre si la joven ocupaba un lugar de privilegio por ser hija del cómico.

Bianca, hija de Miguel Ángel Cherutti participó en "La Voz Argentina". .

Cansado de las especulaciones, su padre dialogó con Por si las Moscas, el programa radial de La Once Diez, y dio su punto de vista: “Fue hermoso lo que viví anoche. No me imaginaba lo que iba a hacer Bianca. Semanas atrás me dijo que había ido al casting, te juro que yo no lo sabía. Fue ella solita con su hermana. Se presentó le tomaron la prueba, quedó, y cuando le piden sus datos da su apellido”, reveló.

Y agregó: “Cuando era chica se presentó en otro ciclo ‘Ocampo’, el apellido de la mamá. Me dijo ‘yo quiero solita hacer mi camino’. Ella siempre tuvo una impronta muy creativa. Deslumbraba en alguna reunión familiar o en el colegio. Tiene un carisma muy especial, es muy completa. Es una artista de verdad”, dijo el cómico.

Por último, quiso bajarle el tono a la polémica: “No digo nada porque ya sé como es el juego de las redes. Cada uno de los que dijeron eso que vuelvan a ver el programa y evalúen cada performance. Yo entendí lo que dijo el jurado, no habló mal de nadie de los que no quedó. Al contrario. No es una chica que ensayó aparte, que la gente no se confunda. Por más que seas el hijo de quien seas, vas y te van pueden decir ‘esto está bueno, malo u horrible’”, concluyó.