Fabiana Cantilo es una de las voces referentes del rock en la Argentina.

En una entrevista con Jey Mammón en su programa “Los Mammones”, la artista hizo una inesperada confesión con respecto a su vida sexual.

Fabiana Cantilo (Foto: Captura en vivo)

“Te voy a contar una intimidad, yo hace ocho años que no la veo ni la siento. Vos me contás algo a mí, yo te cuento a vos. Hace ocho años, casi nueve que estoy limpia de toda sustancia y además, de esa otra sustancia que son los hombres”, aseguró la cantante con un toque de humor.

“Soy muy feliz así, pero si viene algo que no molesta, bueno. Pero yo salía con todos músicos de rock”, explicó

Sobre su relación con Andrés Calamaro

“Fui novia de Andrés, fui amante”, contó Cantilo a Jey Mammon con mucha naturalidad.

“Éramos muy chiquitos. Yo gustaba de él, pero él mucho de mí no”, bromeó. Además, aprovechó para contar una divertida anécdota de cuando tenía que marcharse rápido de la casa de Calamaro porque “no la dejaba quedarse” a dormir.

Sobre este tema, la cantante ya había contado algunos detalles sobre su relación con Calamaro en Mitre Live.

“No me daba mucha bola Andrés y ahora me chupa un huevo. Me acuerdo que en un momento lo contacté. Yo le escribí en aquel momento pero él nunca se enteró. Era pre Twist, pre Abuelos”, aseguró.