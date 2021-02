La hija del ex presidente Carlos Saúl Menem fallecido el 14 de febrero del presente año, Zulemita Menem se mostró emocionada en las puertas de Tribunales, donde se dirigió para que le sea devuelvo el anillo de oro y ónix robado a su padre. “Hoy a la mañana me levanto, prendo la tele y veo la noticia. No lo podía creer”, relató.

El anillo había sido robado en diciembre pasado de la residencia del ex senador nacional por La Rioja, ubicada en Echeverría 3500, en el barrio porteño de Belgrano. Este viernes por la madrugada la madre, la tía y la prima del acusado devolvieron el anillo del ex presidente a las autoridades.

La familia Menem ofrece recompensa por la restitución del anillo robado y que pertenecía al expresidente. Gentileza

Tras ser consultada sobre las expectativas con el enfermero identificado como autor del hurto, la hija mayor del ex senador nacional, subrayó: “Una no pude ponerse en la cabeza de otra persona, pero me encantaría que pudiera hacer una probation y que se reinserte en la sociedad y esto quede en el olvido”.

“Estos son gestos a destacar”, resaltó la empresaria quien empatizó con la madre del acusado diciendo: “Es una mamá que paso un momento muy doloroso”. Entre lagrimas, la hija del ex presidente agradeció a las fuerzas de seguridad por la devolución del anillo. “Hoy estaba con mi hijo que extrañaba a su abuelo, vimos esto en la tele y creo que esto es una señal”, sostuvo.

Refiriéndose a la recompensa, Zulemita afirmó que va a haber recompensa, “las promesas hay que cumplirlas y valoro la buena voluntad de la familia. Ahí vemos lo importante que es una familia”, dijo afuera de Tribunales.

“Yo no soy quien para jugar a nadie, ojalá que no lo vuelva a repetir” consideró respecto al enfermero acusado por hurto y puntualizó que de ahora en más llevará el anillo de oro y onix de su padre puesto “porque considero que es una protección”, añadió.

La hija del expresidente dijo que espera “agradecerles personalmente” y “darles los que les corresponde” a los familiares y consideró que “hay una mamá que debe haber pasado un momento muy doloroso y lo importante es que tuvo el coraje de hacerlo y estos son los gestos que hay que destacar”.

La historia del anillo de Carlos Menem

Sobre el anillo, Zulemita contó la historia: “Mis abuelos cuando vinieron de Siria le regalaron a cada uno de sus hijos un anillo igual. Mi papá lo perdió y en un momento estaba muy triste, por lo que yo le pedí el anillo a mi tío Eduardo, que era igual, y le hice como una replica, a la que le fui poniendo el nombre de sus hijos”.

”Se lo regalé a papá en ese momento y nunca se lo sacó. Era como su talismán, una cosa que él sentía mucho, sobre todo porque yo me había ocupado de hacerle la réplica. Mi papá era muy apegado a las cosas emocionales y afectivas”, concluyó.