Los abanderados de la delegación argentina en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 dieron por finalizado su ciclo a dúo. Santiago Lange y Cecilia Carranza no volverán a competir juntos.

//Mirá también: Juegos Olímpicos: la emoción de Las Leonas en la entrega de medallas terminó con un canto argentino

Los ganadores de la medalla de oro en la clase Nacra 17 del yachting en Río 2016 aseguraron que en Japón fue su última presentación combinada.

“Como equipo somos honestos. No sabemos muchas cosas del futuro, pero sabemos, y lo confirmamos en la mañana, que no vamos a seguir juntos. No hay por qué ocultarlo”, dijo Lange en TyC Sports.

//Mirá también: La emoción del Chapa Retegui, “sumamente orgulloso” de Las Leonas y su medalla de plata

“Si Ceci sigue o yo sigo compitiendo son distintas realidades. Fue fácil hablarlo entre nosotros, porque ya lo habíamos hablado cuando los Juegos Olímpicos se extendieron un año”, sumó el campeón de 59 años.

Por su parte, Carranza dijo muy emocionada: “Somos unos locos nosotros, porque nuestras giras son eternas. Ahora, que llegó su fin, cuento los minutos para volver a casa y compartir con todas esas personas que verdaderamente nos acompañan de corazón y nos sueltan la mano para que podamos cumplir nuestro sueño”.