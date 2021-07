El regatista argentino Santiago Lange contó que a Cecilia Carranza, su compañera de equipo en la clase Nacra 17, “se le quedó dura la espalda y no se podía mover en el barco” durante las carreras 7, 8 y 9 llevadas a cabo este sábad por los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Lange, de 59 años, se mostró decepcionado hasta las lágrimas por el desempeño del binomio defensor de la medalla de oro, que retrocedió del cuarto al sexto lugar de la clasificación general después de las tres pruebas de este sábado en la ciudad de Zushi, ubicada 70 kilómetros al sur de la capital japonesa.

“A Ceci se le quedó dura la espalda y no se podía mover en el barco. Fue muy difícil, es un barco muy exigente, no podía llegar a los cabos y no teníamos velocidad. No se puede navegar así”, expresó con desilusión al canal TyC Sports.

La embarcación “albiceleste” cumplió su peor actuación desde el inicio de las pruebas, al quedar 14ta. en la octava y 10ma. en la novena regata, tras el 6to. puesto en la apertura de una jornada con demoras en la programación por la escasez de viento.

Cumplido el 75 por ciento de las carreras regulares, los argentinos ocupan el sexto puesto con 47 puntos, por lo que deberán recuperarse en las tres regatas finales para llegar a la medal race con expectativas de podio.

Delante de ellos se ordenan los equipos de Italia (18), Gran Bretaña (24), Alemania (32), Australia (35) y España (40).

“Tenemos la ilusión de llegar a una medalla. Quedan muchas regatas y esto no se termina acá, no vamos a bajar los brazos”, agregó con la voz entrecortada quien cumple su séptima experiencia olímpica.

Lange evitó pronósticos sobre el estado de su compañera: “Vamos a ver, ojalá que la puedan infiltrar. No sé lo que tiene. Quiero agradecerle el esfuerzo que hizo, lo dejó todo y estoy muy orgulloso”.

Este domingo desde las 0.05 se completarán las tres pruebas finales de la instancia regular y el martes a las 3:33 tendrá lugar la medal race (puntuación doble) con los diez mejores clasificados en busca de las medallas y los diplomas olímpicos.

El binomio argentino, portador de la bandera nacional en la ceremonia de apertura de Tokio 2020, intentará mantener a la vela argentina en el medallero por séptimo Juego consecutivo desde que el correntino Carlos “Camau” Espínola (clase Mistral) inauguró la cosecha en Atlanta ‘96.

Con información de Télam.