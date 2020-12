Juan Fernando Quintero se refirió a su salida de River y manifestó que sacrificó “mucho tiempo” con su familia “por el éxito”. A su vez, tocó otros temas como la final en Madrid ante Boca, su relación con Marcelo Gallardo y su partida al fútbol chino.

“La vida nos exige siempre, pero perdí muchas cosas que la gente no sabe y no me interesa decirlas... El mundo de River es fuerte, te lleva al extremo, pero así es la vida. Hoy vemos personas que amamos y se van, hay que vivir todos los días así. River trae una carga emocional, física y mental que es fuerte, y que a veces te satura. Eso a mí me pasó y ya está... Hay momentos en que tenés que pensar en tí y no quiero decir que River fue el problema: fueron muchas cosas y la vida te satura muchas veces y hay que poner en la balanza la tranquilidad de uno”, confesó el colombiano en una entrevista con F90.

Y agregó: “River te lleva al límite, perdí muchos familiares, amigos y seres queridos. Ya llevo 20 años en esto, he sacrificado mucho tiempo y no ha sido en vano: he tenido una carrera muy bonita. Pero creo que al final somos seres humanos, y el personaje y el fútbol se quedan en el campo. Cuando llegas a tu casa y lloras es porque somos seres humanos. Mucha gente no sabe lo que pasa detrás de un partido y de lo que sufrimos, y a algunos nos afecta más que a otros. Y a raíz de eso uno toma decisiones”.

Al referirse a la final en Madrid, Quintero dijo que jugó “prácticamente desgarrado”. También, habló sobre su relación el técnico de River, Marcelo Gallardo: “Me enseñó mucho hasta el último día. Gallardo me aconsejó, hablamos como dos personas normales cuando tomé mi decisión. Lo considero mi amigo y los amigos son muy pocos. Para mí fue una persona muy importante en mi vida y carrera futbolística”.

“Él (Gallardo) sabe que soy una persona muy transparente, me escuchó y le expliqué que quiero vivir mi vida feliz y creo que los ciclos hay que cerrarlos bien. Así se lo expresé en su momento”, contó el colombiano que jugará en el Shenzhen de China.

Además, confesó sobre su futuro: “Hace varios años vengo planeando lo que va a ser mi post fútbol, mi idea es retirarme a los 33 años. Empecé a prepararme en mis inversiones para que después del fútbol pueda dedicarle tiempo a mi familia. Porque cuando uno está triste al final, quiénes están... Es retribuirles esos ratos que pueden ser oro para ellos y para ti. Yo juego al fútbol porque de niño tengo una pasión. Yo nací sin nada y me voy a morir sin nada. La plata no es importante, es lo que se lleva en tu corazón”.